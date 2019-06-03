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Пакт Молотова-Рібентропа злили в мережу: історик розкрив мету Росії

1.6тЧитати матеріал російською

Нинішня Росія, як правонаступниця СРСР, прагне переконати світ у невинуватості Союзу за Другу світову війну, а підписання Пакту Молотова-Ріббентропа з тодішньою нацистською Німеччиною було вимушеним кроком з його боку.

Таке припущення в коментарі OBOZREVATEL, висловив український історик Олександр Мотиль, аналізуючи оприлюднення російським МЗС документів договору та додаткового протоколу до нього.

“Ці документи давно відомі. Але наближається 80-ліття підписання договору, і в Москві хочуть, щоб світ вірив, що СРСР не несе відповідальності за Другу світову війну і був змушений увійти в союз з нацистською Німеччиною, в результаті якого тісно співпрацював з Берліном та фактично розпочав війну розподілом Польщі. Москві важливо наголосити, що договір був вимушеним кроком антигітлерівської коаліції, а не імперіалістичними зазіханнями Сталіна”, — вважає історик.

Підписання Пакту Молотова-Ріббентропа

Підписання Пакту Молотова-Ріббентропа

Радіо Свобода

Договір про ненапад між СРСР і Німеччиною уклали 23 серпня 1939 року. Документи публікувалися і раніше, в 90-і роки, з посиланням на архів МЗС. Однак візуально для громадськості їх представили минулого тижня, 31 травня.

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На російському сайті Нistoryfoundation з'явився російський переклад. Окрім самого договору історико-документальний департамент МЗС РФ надав секретний додатковий протокол до нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розкрито підступний план Путіна щодо Україні.

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Тема
Друга світова війна
Особи
Олександр МотильЙосип Сталін
Місце
Росія
Теги
СРСРвійнаНовини Росіїпропаганда
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леня зе
леня зе
прийдется декомунизировать западэнщину поляки уже ждут
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