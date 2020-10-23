В Індії проводяться змагання з поїдання перців чилі. Переможцем конкурсу виходить той, хто поспіль зможе з'їсти більшу кількість його стручків. Пару років тому, поточний чемпіон вирішив поставити абсолютний рекорд і так поставив його. Вже не пам'ятаю скільки йому вдалося прийняти цих перчин, але рекорд зарахували, після чого його переїхало Колесо Санасар і його душа перевтілилась у ланкійського червонозадого перцеїда.

Дивний рекорд, дивне досягнення і головне, воно не має ніякого сенсу. Але таких речей люди виконали вагон і маленький візок. Причому, деякі досягнення, спочатку мали якийсь сенс, але в процесі їх реалізації, сенс був спочатку загублений, а потім і зовсім пішов в безодні абсурду. Йдеться про спортивні досягнення.

Ось нехай кожен собі відповість на питання про те, що дає спорт? І напевно кожен відповість – здоров'я. Причому, ця відповідь буде логічною і правильною. Коли закінчиться епопея з пандемією, ми повернемося в свої спортклуби, щоб тримати свій тонус у нормі. Але от коли мова заходить про рекорди, тут все може змінитися.

Добре, люди відчувають можливості організму, доходячи до їх межі. Це вже насилу, але якось сприймається. Ось дивак угробив своє життя для того, щоб стрибнути на два з чимось метри або в довжину, на скількись там метрів. Цьому він підпорядкував все і нарешті – стрибнув. І що? А якщо він все це робив все життя і не зміг перестрибнути рекорд, що тоді?

Очевидно, що десь тут – втрачається сенс всього цього, оскільки мені і тобі, здоров'я і тонус потрібні не самі по собі, а для того, щоб це давало можливість жити повноцінним життям і на все у тебе вистачало духу. Якщо ж ти злив своє життя в унітаз заради рекорду, причому – виснажуючи себе понад усяку міру, то тут вже сенс втрачається повністю, але можна зробити крок ще далі.

Сочинська олімпіада стала "апофігеєм" і дном абсурду, оскільки російські спортсмени накачувалися анаболиками до такої міри, що протривай захід довше, можна було б спостерігати картини з абсурду Іонеску "Носорги", коли під дією препаратів, спортсмени стали б перетворюватися на новий вид тварин.

Але і це ще не все. Щоб приховати сліди вживання цієї гидоти, були мобілізовані сили ФСБ, які ночами підміняли баночки з сечею і коробочки з калом – аналізи спортсменів. Вдумаймося, майори і полковники спецслужби, яка колись вважалася елітою і блакитною кров'ю, вночі крадуться, ховаючи вміст унітазів. Та якби кагебешники дізналися, чим займаються їхні нащадки, вони б в гробах пропелерами крутилися б. Хоча, вони і так там крутяться. Може не там, а на великих сковородах у пеклі, але від цієї звістки вони уподібнилися б турбіні А-380 на форсажі.

І ось повернемося ще раз до того питання про спорт і його сенс. Де він в даному випадку? Нема його і близько. І за великим рахунком, величезна кількість людей займалася і займається настільки тупою нісенітницею, що той індус, який помер від передозу перцю, здається не таким вже й кінченим.

Щось подібне відбувається в РФ прямо зараз. Російська преса повідомляє про те, що Газпром сподівається поставити в Європу до 170 мільярдів кубів газу. Загалом це – не добре і не погано, тим більше, що надія вмирає останньою. Але в минулому році той же Газпром поставив 200 мільярдів кубів. Будь-який розсудливий чоловік скаже, що в наявності падіння попиту на газ і що треба свердлити нову дірочки на поясі, щоб зручніше було його затягувати.

Але нічого подібного. Ця ж преса бадьоро міркує про те, коли може бути добудований газопровід "Північний потік-2". Просто на хвилиночку, 200 мільярдів, без найменших проблем, були поставлені при відсутності цього газопроводу, а це значить, що поставити 170 – взагалі не проблема. Плюс до того, динаміка-то негативна і не факт, що така кількість тих, хто купить і що далі попит не буде падати до 150, 120 і нижче. Але газопровід будувати треба. Це – тема №1.

Це якраз та суєта, як з поїданням перцю або рекорд на тривалість видавання звуку, нетрадиційної частиною тіла спортсмена. Але цим питанням посилено займається керівництво поки що найбільшої, за площею, країни світу. Хоча, це ж керівництво доручило своїм спецслужбам носитися з баночками з сечею і коробочками з калом. Так що – нічого дивного в цьому немає.

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