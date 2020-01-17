"Сміються та шарахаються": у Росії визнали поразку Путіна

Президент РФ Володимир Путін не зміг утримати владу в країні та зазнав поразки.

Про це в блозі на "Ехо Москви" написав російський опозиційний політик Леонід Гозман.

"Звичайно, він зберігає владу довічно. Він виводить себе і свою систему з-під будь-яких пов'язаних із виборами ризиків – тепер, напевно, їх навіть не треба буде фальсифікувати, оскільки реальна влада буде перебувати в руках органу, що не обирається ніким із туманним механізмом ухвалення рішень", – пояснив він.

Російський опозиціонер сказав, що Путін, зберігаючи собі владу в країні, пішов шляхом Ірану.

"Адже там є більш-менш конкурентні вибори, є президент, парламент та інше, але над ними – духовний лідер нації, який призначається на цю посаду безпосередньо Аллахом. Так само, за задумом Путіна, буде й у нас. Тільки ядерна зброя у нас уже є і цілком не слаба. Загалом, Москва – другий Тегеран і третього не буде!" – повідомив Гозман.

Але політик наголосив, що і такий результат призведе до програшу Путіна.

"Але він все одно програв. Іранська система пропонувала людям ідею – будемо жити за заповітами Віри і тоді подолаємо всю несправедливість і всякі гидоти шахського режиму. Багато тоді повірили, на жаль. До речі, судячи з протестів в Ірані, багато хто розчарувався, і режим захитався. Путін же не пропонує взагалі нічого, крім власної влади forever – ні монархії, ні теократії, ні відкритої військової диктатури", – попередив Гозман.

Володимир Путін

Опозиціонер підсумував, що Путін хотів бути на рівних із сильними світу цього, а в підсумку над ним "сміються і шарахаються, як від зачумленого".

"Це все невесело. У моральному плані, в плані самооцінки йому більше нічого втрачати. Значить, репресії. Він не розраховує більше повернутися до Клубу – значить, нові авантюри і нові війни. Він явно ображений на невдячний народ – народ за це заплатить. Але це не назавжди. Це агонія", – додав Гозман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін може піти з посади в результаті дострокових виборів так само, як і він сам отримав владу свого часу.

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