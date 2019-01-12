Смертельний вибух в Магнітогорську: моторошне відео знесення під'їзду потрапило на відео

У російському Магнітогорську зносять восьмий під'їзд зруйнованого вибухом газу будинку по вулиці Карла Маркса.

Відео оприлюднив канал Mash в Youtube (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця). Після проведеної експертизи з'ясувалося, що під'їзд нестійкий і загрожує подальшими руйнуваннями.

Як повідомили в адміністрації губернатора, коли всі роботи закінчаться, в решту будинку зможуть повернутися люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Магнітогорську в ніч на 31 грудня прогримів потужний вибух, в результаті чого обвалився цілий під'їзд.

Офіційна причина - вибух побутового газу, пізніше з'явилися кадри обвалення під'їзду.

Всього загинуло 39 осіб, з них шестеро - діти. Опубліковані імена всіх жертв.

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