Смертельна НП під Красноярськом: в мережі показали жахливі наслідки

У мережі показали наслідки смертельної НП в Росії 19 жовтня. Там на території золотодобувного рудника поблизу селища Щетинкино Курагінского району Красноярського краю прорвало дамбу на річці Сейба.

В результаті трагедії загинуло щонайменше 15 осіб. В інтернеті почали з'являтися відео і фото з місця події. Їх опублікували на сторінці "RT на русском", "Выпускайте Кракена" в Telegram, а також Youtube-каналі "Телеканал 360" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Вода змила два будинки, в яких проживали працівники підприємства "Сісім", і повністю заповнила місцевість. Навколо розкидані колоди, будівельне сміття. Залишилося небагато вцілілих будівель.

Смертельна НП під Красноярськом Telegram/Выпускайте Кракена

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Росії 19 жовтня на території золотодобувного рудника недалеко від селища Щетинкино Курагінского району прорвало дамбу на річці Сейба, через що загинуло щонайменше 15 осіб.

Затопленими виявилися два робочих балка, в яких могло розміщуватися до 80 осіб.

Дамба була побудована незаконно. На неї немає жодних документів, а наглядові органи про неї навіть не знають.

В мережі оприлюднили списки загиблих і зниклих людей.

Прорив дамби під Красноярськом на території золотодобувного рудника недалеко від селища Щетинкино Курагінского району викликав жахливі наслідки.

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