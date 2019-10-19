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19 жовтня • оновлено в 18:09
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Смертельна НП під Красноярськом: в мережі показали жахливі наслідки

1.9т Читати матеріал російською

У мережі показали наслідки смертельної НП в Росії 19 жовтня. Там на території золотодобувного рудника поблизу селища Щетинкино Курагінского району Красноярського краю прорвало дамбу на річці Сейба.

В результаті трагедії загинуло щонайменше 15 осіб. В інтернеті почали з'являтися відео і фото з місця події. Їх опублікували на сторінці "RT на русском", "Выпускайте Кракена" в Telegram, а також Youtube-каналі "Телеканал 360" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Вода змила два будинки, в яких проживали працівники підприємства "Сісім", і повністю заповнила місцевість. Навколо розкидані колоди, будівельне сміття. Залишилося небагато вцілілих будівель.

Смертельна НП під Красноярськом

Смертельна НП під Красноярськом

Telegram/Выпускайте Кракена

Новини
"Допоможіть! Затоплює!" З'явилася розповідь очевидця про смертельну НП під Красноярськом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Росії 19 жовтня на території золотодобувного рудника недалеко від селища Щетинкино Курагінского району прорвало дамбу на річці Сейба, через що загинуло щонайменше 15 осіб.

  • Затопленими виявилися два робочих балка, в яких могло розміщуватися до 80 осіб.

  • Дамба була побудована незаконно. На неї немає жодних документів, а наглядові органи про неї навіть не знають.

  • В мережі оприлюднили списки загиблих і зниклих людей.

  • Прорив дамби під Красноярськом на території золотодобувного рудника недалеко від селища Щетинкино Курагінского району викликав жахливі наслідки.

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Місце
Росія Красноярськ
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