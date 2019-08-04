25 июня Владимир Путин триумфально вернулся в Совет Европы.

Украинские моряки не освобождены. Не освобождены и другие заложники.

Почти все незаконно НЕзарегистрированные независимые и оппозиционные кандидаты в Мосгордуму незаконно брошены в тюрьмы. Против них незаконно возбуждены сфальсифицированные административные и уголовные дела по тяжким статьям УК.

В течение 7 дней Путин устроил два чудовищных побоища в центре Москвы – 27 июля и 3 августа – через месяц после восстановления права голоса Путина в Совете Европы. Тысячи незаконно задержанных, избитых, покалеченных мирных граждан России, вышедших с протестами против беспредела на выборах и в жизни страны.

В путинской России сейчас политических заключённых больше, чем при Брежневе. Пытки и издевательства, судилища и унижения, демонтаж всех ветвей власти, демонтаж самого государства. Путинские бандиты в масках, во главе с главным бандитом, скрывающимся под маской главы государства, правят свой вакханальный бал.

Путин триумфально возвратился в Совет Европы.

Европа, ты сошла с ума!

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