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Слава Рабінович
Слава Рабінович
Російський фінансистВсі статті автора

Хаос толкнет Украину в путинские руки

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Первый тур выборов в Украине еще раз за последние пять лет доказал всему миру, что Украина строит демократию и сумела окончательно утвердить важнейшие элементы демократии. Это институт свободных, честных, справедливых и демократических выборов, на которые допускаются все кандидаты, которые имеют право баллотироваться; а также институт мирной сменяемости власти.

Также хочется отметить, что, поскольку институт мирной сменяемости власти окончательно утвердился, украинский народ имеет право на ошибку. Я сейчас не говорю о конкретных результатах первого тура и предполагаемых – второго. На самом деле, что бы теперь не произошло, президент Украины будет избран. И если он окажется плохим президентом, его сменят путем института выборов и мирной сменяемости власти. Кого бы не избрали 21 апреля, это лучше, чем отсутствие этого института, пишет Слава Рабинович для Апостроф.

Вопрос, каким соперником Владимир Зеленский, в случае своей победы, будет для Владимира Путина – очень важен. Но на него сложно ответить. Не знаю, может ли вообще кто-либо дать правильную и полную оценку на эту тему.

Но, если будет избран Зеленский, у меня к нему очень простое предостережение. Дело в том, что в Украине, как и в других демократических странах, предусмотрен механизм импичмента. Политические противники не могут просто осуществить его в процессе политической борьбы – он запускается лишь в случае совершения действующим президентом тяжких должностных или других преступлений.

Новини
Кремль замер в ожидании

Мне кажется, тактическая задача Путина в Украине все эти годы и, скорее всего, на обозримое будущее заключается в создании хаоса. Потому что результатом настоящего хаоса может стать падение Украины в руки путинской ОПГ. Кроме военных методов, создать хаос можно, например, путем подведения в данном случае Зеленского под импичмент. А как это сделать? Обвести его во время переговоров с Путиным вокруг пальца таким образом, чтобы Верховная Рада и правоохранительные органы Украины расценили это как должностное государственное преступление, за которое можно активизировать процесс импичмента.

Думаю, Кремль попытается достигнуть именно этого. И Зеленскому, если он станет президентом, нужно будет действовать чрезвычайно осторожно, понимая реальные риски таких попыток.

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Автор
Слава РабіновичСлава Рабінович
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоВолодимир Путін
Місце
Україна
Теги
Новини РосіїРосіявибори в Україні
Джерело
Джерело:apostrophe.ua
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