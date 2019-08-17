Слава Рабинович, 9 августа 2019 г.

ОткровенияСиловика

Откровения Силовика – 48-я серия "Цугцванг не у Папы, а у тебя, диванный хомячок"

Ссылки на ВСЕ предыдущии серии содержатся здесь:

Продолжение здесь, по тексту ниже.

Знакомый силовик, лично мне:

– Понимаешь, у нас все всё понимают. Президент нелегитимен. Госдура нелегитимна. Многие во власти понаделали делов не только на Гаагу...

Без прошлой серии тебе не обойтись, если хочешь понять эту. И, если ты именно в момент выхода прошлой серии в ночь с 26-го на 27-е июля ещё не понял, что я прав, то ты понял через сутки, правда? – прямо после первого винтилова и месилова 27-го. А потом ещё раз убедился в этом через неделю, 3-го августа. И тогда, твоими же словами, я тебе напоминаю: я не говорю о том, что может случиться, я говорю о том, что обязательно случится.

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Вот ты, и все твои братья по оружию, т.е. диванные хомячки, завыли в Фейсбуке: "Ааа, спасите, помогите, у нас украли выборы! Допускай!".

Идиоты.

Выборы у вас украли в 1996 году. Потом украли совсем, ровно 20 лет назад, 9-го августа 1999 года, когда Ельцин назначил себе преемника. И зацементировали это 31-го декабря 1999 года – ну, ты помнишь как и почему.

После этого выборов не было никогда: ты и твои дружки – диванные хомячки – ошибаетесь. Потому что сейчас у вас украли не выборы, а имитацию выборов, которую вы, диванные хомячки, соглашались терпеть все последние 20 лет (если не все 23). А тут вдруг такие диванные воены: "Украли! Выборы украли!". Чего теперь голосите-то?

Вы как себя чувствовали в 2005-2007 гг.? Благосостояние росло? Диваны себе новые купили, да? А что же про выборы не выли тогда?

Папа всё это время опирался на таких, как вы, плюс Уралвагонзавод. Да-да, вы были с Уралвагонзаводом заодно, по одну сторону баррикад, поверь мне. Вы все называли это "выборами", а не имитацией выборов, а суть дела знали только одна условная Новодворская, да ещё полтора инвалида. Вы их не замечали.

И папина легитимность произрастала из имитации выборов. Имитационная выборная легитимность – это сильное оружие в стране непуганых идиотов, типа вас. Уралвагонзаводу – водку и подержаную Дэу Нексия (в те редкие выходные, когда трезвые), а хомячкам – Вильямс на Патриках и кредит на новый айфон.

И такое могло бы продолжаться вечно, если бы был экономический рост. Потому что вам, идиотам, было бы пох, есть у вас выборы, или они заменены имитацией. Потому что экономический рост, как правильно оценивают наши эксперты из конторы, обеспечивает две важные составляющие щастья как для Уралвагонзавода, так и для хомячков: рост реальных доходов населения и повышение потребительского спроса. Это когда и рабочие, и диванные хомячки, заняты потреблением, которое возрастает из года в год. Потому что есть на что его наращивать. Звон монет с барского стола.

Но папина экономическая модель разломалась вскоре после кризиса 2008-2009 гг., потому что наша контора задвинула всякие там программы типа 2020 и пошла по беспределу, крышуемому лично Папой. Потому что и конторским, и Папе, нужно было "здесь и сейчас". Даже если бы они понимали, что такое увеличение рыночной капитализации, хотя они и не понимали. Это неважно, понимали они тогда, или нет, именно в этом: какая у конторы, и лично у Папы, рыночная капитализация, в чём? Они же ничем не могут владеть напрямую, это же понятно? А чистым баблом владеть можно здесь и сейчас. Поэтому дорога "пошли по беспределу" шла в гору (или под гору, как лучше сказать?) из года в год, и к 2013 году можно было сливать унитаз. Что было дальше – ты сам знаешь.

Когда у Папы была "электоральная легитимность", да хоть бы и через имитацию выборов, ваш писк, да ваш – диванных хомячков – слышен не был: просто слишком громко жарился стейк в Вильямсе на Патриках, слишком громко стучали прессы Уралвагонзавода, слишком громко звенела монета у расширяющегося "списка Форбс", слишком громко рычали двигатели Ламборгини у сотрудников инвестиционных и иных банков.

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Когда же реальные доходы населения падают уже шестой год подряд, когда схлопывается потребительский спрос, вместе с теми производителями, которые раньше работали, чтобы этот спрос удовлетворять предложением, когда три заглавные буквы "ППЦ" приходят почти в каждый дом, тогда нет рейтинга ни для Папы, ни для "Единой России". Прошла любовь, завяли помидоры. Что бывает при этом?

При этом бывает такая херня, когда избраться, даже имитационно, просто невозможно – ни Папе, ни "Единой России", ни "от Единой России". Имитация выборов закончена, никакой электоральной легитимности быть больше не может от слова "совсем".

А что происходит тогда, когда для Уралвагонзавода и для диванных хомячков одновременно изчезают электоральная легитимность власти, вера в справедливость, вера в завтрашний день и рост реальных доходов?

Они начинают кричать: "А царь-то ненастоящий!", грозя пальцем и "вспоминая", наконец, про имитацию выборов; при этом Папа, по глупому мнению многих, якобы ничего не может этому противопоставить.

Ой-ой-ой, типа Папа попал, нах, в цугцванг.

Цугцванг не у Папы, а у тебя, диванный хомячок. Давай объясню на пальцах.

У тебя есть два хода, и оба – плохие.

Вот первый ход.

Ты, и двести тысяч таких, как ты, вышли, покричали. Да Папе вообще по барабану, что вы там кричите. Он 27-го июля от ваших криков аж на дно Финского залива залёг. Демонстративно, в батискафе. Представляешь, вы орёте на Трубной, Тверской или Сахарова: "Допускай!", а у него – полная тишина, в которой он с рыбами разговаривает, как с Ганди. И при этом его космонавты вас бьют, винтят, опять бьют, оформляют, опять бьют, не допускают адвокатов, может быть и опять бьют, сажают на сутки, десятки суток, на годы. Изолируют и сажают всех недокандидатов, на которых ты молился, всех лидеров хомячковых протестов, всех ключевых приспешников шпионской организации Навального, финансируемой прямо из США. Поверь мне, второе "Болотное", помноженное на реальную тюремную изоляцию лидеров вашего недопротеста, собьёт как вашу спесь, так и всю протестную волну.

И в такой ситуации можно жить почти вечно даже и без электоральной легитимности, с каждым днём подкручивая винтики и гайки тонкими инструментами. Ну, ещё пару-тройку десятков лет, например. Что даст, в общей сложности, сорок-пятьдесят, с 1999-го. То есть, до самой папиной кончины. А за этот срок и внуки подрастут, и династия сложится…

Вот тебе первый ход из твоего цугцванга. А второй ход, конечно, ещё лучше. Для Папы.

Папины космонавты-опричники конечной цели точно не знают, но есть установка: бей, винти, меси, ломай, арестовывай, беспредельничай безнаказанно. А цель такая: получить обратку. Ну пожалуйста, зажгите шины, подожгите машины, разбейте витрины, выломайте булыжники! Ну пожалуйста, ведь вы же знаете, что ужасный конец лучше, чем ужас без конца! Давайте!

Потому что сразу после этого даже не надо будет 300 тысяч бойцов Росгвардии, подкреплённых чеченцами из Президент-отеля в центре Москвы, в котором, кстати, находится один из крупнейших арсеналов переносного огнестрельного оружия в мире. Нет, зачем доводить до этого? Ведь сразу после шин и булыжников, после попытки Майдана, мой милый диванный дружок, будет объявлена чрезвычайная ситуация, с отменой всех выборов. С открытой датой, которая не наступит никогда. И поверь мне, к тому времени Совфед инициирует ряд законов, которые будут приняты и Госдумой, и Совфедом, позволяющих и народонаселение насильно переселять из зон с объявленной чрезвычайной ситуацией, и отсутствие выборов мариновать до бесконечности, и ещё много чего, о чём ты знать сейчас, на ночь, точно не хочешь.

И это – второй ход из твоего цугцванга.

А у него никакого цугцванга нет, и никогда и не было.

Ну, на сегодня всё. Что за голову хватаешься? Наливай, давай лучше выпьем ещё!

Слава Рабинович, 9 августа 2019 г.

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