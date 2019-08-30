Справа в документах? У Росії повідомили, чому затримався обмін полоненими

Обмін полоненими між Росією і Україною затримується через проблеми, пов'язані з документами.

Таку інформацію з посиланням на свої джерела озвучив російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов в ефірі ObozTV. За його даними, скоро Олег Сенцов та інші українські політв'язні повернуться додому.

"Мої джерела в Росії кажуть про те, що всіх, кого мали обміняти, доставили до аеропорту. До цього було абсолютно все готово. Наскільки я розумію, частина дійсно вже перебуває на території України", – повідомив Пономарьов.

За його словами, виникли проблеми, пов'язані з документами – "проханнями про помилування та всім іншим".

"Це чутливий момент, тому що підписання будь-яких документів означать визнання російської юрисдикції. Наші хлопці там люди принципові, налаштовані дуже чітко, і жодних поступок робити не хочуть. Думаю, нам треба набратися терпіння. І вони скоро повернуться", – додав Пономарьов.

Він наголосив, що переговори – це дуже конфіденційний, навіть "інтимний" процес, і будь-які публічні заяви можуть вплинути на нього не найкращим чином.

На думку Пономарьова, Кремль подасть історію звільнення українців вигідним для себе чином.

"Їх же не відпустили, їх поміняли на російську агентуру... Путін не говоритиме в Росії, що раніше він вважав Сенцова терористом, а зараз вважає невинно постраждалим. Він як і раніше казатиме, що той злочинець. Але мовляв, "невинних людей в Україні взяли в заручники, а ми своїх не кидаємо" і треба було на них обміняти", – пояснив російський опозиціонер.

Всі свіжі подробиці звільнення українських полонених – в текстовій трансляції OBOZREVATEL.

Військові літаки в "Жулянах" 30 серпня Радіо Свобода

OBOZREVATEL нагадує, що між Україною і Росією триває переговорний процес щодо обміну полоненими. Офіс президента України офіційно заявив, що інформація про його завершення не відповідає дійсності.

У той же час ЗМІ повідомили, що очікується приліт звільнених українців в аеропорт "Жуляни". На даний момент там вже зібралася преса.

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