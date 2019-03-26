Багатший, ніж мультимільярдер: Слава Рабинович розповів, скільки грошей у Путіна

Особисті статки російського президента Володимира Путіна можуть становити 200-250 мільярдів доларів, що робить його найбагатшою людиною на планеті.

Таким чином, він удвічі багатший, ніж офіційний мультимільярдер Джеф Безос, засновник і головний акціонер компанії "Амазон", сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський фінансист Слава Рабинович.

"Гроші Путіна знаходяться на рахунках його особистих гаманців. Це віолончеліст Ролдугін, який не має жодного відношення до бізнесу, але на його рахунки приходять мільярди доларів. Або Пригожин, який контролює не тільки ринок їжі в Росії, але й займається кримінальними справами по всьому світу – від найманства в Сирії і до держперевороту в Чорногорії. Думаю, особисті статки Путіна складають десь 200-250 млрд доларів, що удвічі більше, ніж в офіційного мультимільярдера Джефа Безоса", – проаналізував Рабинович.

Володимир Путін YouTube

За його словами, з російського бюджету і в російських громадян крадуться сотні мільярдів рублів. Все це відмивається, перетворюється на валюту і частково потрапляє до Путіна.

"Ось так путінська ОПГ перетворила бюджет РФ в свій власний "общак", звідки бере скільки хоче. Хоча бюджет країни повинен належати її платникам податків. Починаючи з арешту Ходорковського і грабежу компанії "Юкос" були вкрадені і покладені в одну з кишень путінської ОЗУ найбільш цінні активи, після чого злодійська лапа Путіна була запущена в усі кишені олігархів та інших багатих людей. Тепер йому належать найбільші російські нафтогазові компанії. І загалом у нього частка практично повсюди", – резюмував фінансист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на те, що розмір офіційної зарплати президента Росії Володимира Путіна становить 340 тисяч рублів (близько 139 тисяч гривень) на місяць, йому фактично належать всі багатства РФ.

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