"Ситуація зайде в глухий кут!" Путін дав оцінку Мінським угодам

Президент Росії Володимир Путін на пресконференції заявив, що для врегулювання конфлікту на Донбасі існують тільки Мінські угоди.

"Мене насторожила заява колеги Володимира Зеленського про те, що можна переглянути Мінські угоди. Якщо це трапиться, ситуація може зайти у глухий кут", – сказав Путін.

За його словами, ключем до угод є закон про особливий статус Донбасу, який має бути в конституції.

Путін висловився про Мінські угоди

"Його продовжили на рік, але не на постійну основу. Хоча ми завжди говорили про те, що треба дати йому постійний характер. Потім перенести його до конституції. Ні колишнє українське керівництво, ні чинне цього робити не хоче. Потрібен прямий діалог – цього немає", – сказав Путін.

Як писав OBOZREVATEL, президент Російської Федерації Володимир Путін 19 грудня дав велику пресконференцію за підсумками року.

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