"Ситуація дозріла!" Путін задумав ще один міст

Президент Росії Володимир Путін схвалив проєкт будівництва мосту через річку Лену в районі Якутська, спорудження якого нібито відкладалося через анексію Криму.

Зазначається, що це єдине велике місто країни, яке не має постійного сполучення із мережею федеральних доріг. Про це повідомляє "Комерсант".

Так, вартість трикілометрового шляхопроводу з 11 км підходів оцінили в 82,9 мільярда рублів із ПДВ. Також передбачається, що буде залучена і частина приватних інвестицій, тому проїзд на мосту частково стане платним.

Володимир Путін

Як зазначає видання, на листі глави Якутії Айсена Ніколаєва, де він просить передбачити в бюджеті гроші на міст, Путін написав: "Ситуація дозріла до реалізації".

"Відповідно до фінансової моделі, з федерального бюджету виділять 47,8 млрд, а з регіонального – ще 6,4 мільярда рублів. Решту коштів мають вкласти приватні інвестори", – йдеться в повідомленні.

Отже, передбачається, що проїзд для легкових автомобілів буде безкоштовним. А для всіх інших тариф може становити в межах 1-4 тис. рублів.

kommersant.ru

Завершити будівництво мосту планують до 2025 року. Зараз взимку автотранспорт пересувається по зимнику, влітку – на поромі. А стабільне сполучення між Східною і Західною Якутією відсутнє 152 дні на рік.

Також наголошується, що в 2013 році вже проводився конкурс на будівництво цього мосту, але угода не була укладена. Це нібито трапилося через анексію РФ українського Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі помітили дивний рух на Кримському мосту, який з'єднує анексований півострів із Росією: "Два склади пішли в напрямку Керчі, а потім – у напрямку Тамані". Пов'язують даний маневр із тим, що Росія перенесла запуск залізничного сполучення на Кримському мосту із грудня 2019 року на червень 2020 року. За словами експертів, там обвалився тунель з боку Керчі, що зробило запуск поїздів неможливим.

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