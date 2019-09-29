"Шойгу, включи опалення": в мережі висміяли діалог Путіна та Медведєва про погоду

У мережу потрапив ролик з діалогом президента Росії Володимира Путіна та прем'єр-міністра Дмитра Медведєва про погоду.

Невелике відео, на якому російські лідери крокують по Кремлю, опублікував у себе в Twitter російський пропагандист Дмитро Смирнов.

"Медведєв: Холодно як стало скрізь!

Путін: Прохолодно.

Медведєв: Зима просто!

Путін: Сніг випав".

Медведєв: Холодно як стало скрізь!

Путін: Прохолодно.

Медведєв: Зима просто!

Путін: Сніг випав. pic.twitter.com/l9bZl4dt8h - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 29 вересня 2019 р

Безглуздий діалог не залишив байдужими і фоловерів російського журналіста, які в підписі до посту висміяли представників своєї влади: "Вони реально дауни", "Хоббіти, яких ми заслужили", "Стриманий, але насичений змістом діалог двох безперечних геніїв думки ...", "Шойгу, включи опалення, негідник", – пишуть вони.

Скрін

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, премьер-міністр Росії Дмитро Медведєв випускає самогон під власним брендом.

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