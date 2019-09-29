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30 вересня • оновлено в 06:00
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"Шойгу, включи опалення": в мережі висміяли діалог Путіна та Медведєва про погоду

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У мережу потрапив ролик з діалогом президента Росії Володимира Путіна та прем'єр-міністра Дмитра Медведєва про погоду.

Невелике відео, на якому російські лідери крокують по Кремлю, опублікував у себе в Twitter російський пропагандист Дмитро Смирнов.

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Комплекс Путіна: Медведєв погорів на махінаціях з ростом

"Медведєв: Холодно як стало скрізь!

Путін: Прохолодно.

Медведєв: Зима просто!

Путін: Сніг випав".

Безглуздий діалог не залишив байдужими і фоловерів російського журналіста, які в підписі до посту висміяли представників своєї влади: "Вони реально дауни", "Хоббіти, яких ми заслужили", "Стриманий, але насичений змістом діалог двох безперечних геніїв думки ...", "Шойгу, включи опалення, негідник", – пишуть вони.

"Шойгу, включи опалення": в мережі висміяли діалог Путіна та Медведєва про погоду

Скрін

"Шойгу, включи опалення": в мережі висміяли діалог Путіна та Медведєва про погоду
"Шойгу, включи опалення": в мережі висміяли діалог Путіна та Медведєва про погоду
"Шойгу, включи опалення": в мережі висміяли діалог Путіна та Медведєва про погоду

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, премьер-міністр Росії Дмитро Медведєв випускає самогон під власним брендом.

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Особи
Володимир Путін Дмитро Медведєв
Місце
Росія
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Когда нужно заполнить паузу, принято говорить о погоде. Или им на камеру нужно было государственные тайны проговорить? Так что, непонятно, с чего ажиотаж? И таки да. Стало холодать. И не знаю, как у вас, а у нас отопление с 25-го стали подключать. Так что, у меня дома термометр +27 показывает, и поэтому ролик не нервирует.
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