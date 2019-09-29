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29 вересня • оновлено в 14:04
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Круглая дата: российский МИД молчит

5.6т Читати матеріал російською

Молчит российский МИД о круглой дате.

Не смотрит, как недавно, со сталинским прищуром, сквозь амбразуру Твиттера на страны Балтии, оправдывая договор 23 августа 1939 года о разделе территорий нацистскими и советскими руководителями.

Между тем, сегодня 80-я годовщина "Договора о дружбе и границе между СССР и Германией" (28 сентября 1939 года). Опять с секретными дополнительными протоколами. Риббентроп снова в Москве, со вторым визитом. Обедает в Кремле, смотрит "Лебединое озеро". И ТАСС с восторгом передает из Берлина на следующий день:

"Берлин, 29 сентября (ТАСС). Все газеты на первых страницах печатают сообщение из Москвы о состоявшемся в Кремле обеде в честь германского министра иностранных дел Риббентропа. В корреспонденции подчеркивается, что обед в Кремле прошел в исключительно сердечной атмосфере. В ряде тостов, говорится в сообщении, была выражена воля к дальнейшему углублению и укреплению политических и экономических отношений между Германией и СССР".

Новини
Милиция в СССР: вся правда о "безопасной стране"

"Углубление экономических отношений" пошло исключительно сердечно. Пока Англия, Франция воевали с Германией, СССР гнал Гитлеру сырье и материалы, работая надежным экономическим тылом нацистов. Давал все для фронта, все для победы.

И, конечно руководство СССР не сомневалось в успехе Германии, поздравляло с победами. О чем говорят обнародованные документы их архива германского МИД.

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Новини
Еда, которой не существовало в СССР

Нападение на Голландию и вторжение во Францию

Посол Шуленбург – Риббентропу

Телеграмма Москва, 10 мая 1940— 18. 00 Очень срочно! № 874 от 10 мая На Вашу инструкцию от 7 мая Имперскому министру иностранных дел Предписание относительно Молотова выполнено. Я нанес ему визит. Молотов по достоинству оценил сообщение и сказал, что он понимает, что Германия должна была защитить себя от англо-французского нападения. У него нет никаких сомнений в нашем успехе. Шуленбург

*** Оккупация нацистской Германией Франции

Посол Шуленбург – в МИД Германии

Телеграмма Москва, 18 июня 1940 — 1.40 Получена 18 июня 1940 — 4.00 № 1167 от 17 июня Очень срочно! Молотов пригласил меня сегодня вечером в свой кабинет и выразил мне самые теплые поздравления советского правительства по случаю блестящего успеха германских вооруженных сил …

***

Отличные вести пришли российским гражданам, спустя 80 лет, из глубин советской истории. Запустите вечером праздничный салют!

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Автор
СерпомПо СерпомПо
Тема
Друга світова війна
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Telegram СерпомПо
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