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Сергій Талк
Сергій Талк
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Грабеж наивных баранов в России набирает обороты

2.1тЧитати матеріал російською

Пока вы думаете, как провести тёплые выходные, правительство думает, какую гадость вам ещё устроить.

Знаете ли вы, что оно планирует сделать государственный Пенсионный фонд Российской Федерации фирмой, публичной компанией?

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Поставление об этом готовит Т. Голикова. Согласно ему, пенсию будет платить не государственный фонд, а компания, к которой государство не имеет отношения. Не будет платить - значит не будет, а если и обанкротится - так тоже без претензий, с компаниями это бывает.

Совершенно очевидно, что пенсионный грабёж наивных баранов не закончился, а наоборот набирает обороты. Вопрос в том, как долго бараны будут ещё терпеть.

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Автор
Сергій ТалкСергій Талк
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Сергея Талка
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Терпилы всея расеи- обьединяйтесь. В баранье стадо. Пастухи уже ждут.
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