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17 лютого • оновлено в 16:20
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Сербські винищувачі оточили літак Шойгу. Відео

2.7т
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У мережі з'явилося відео супроводу літака міністра оборони Росії Сергія Шойгу винищувачами сербських військово-повітряних сил.

Відео опублікувало Міноборони РФ. Кадри були зняті з борту російського судна (щоб подивитися, доскролльте до кінця).

На них видно, як група МіГ-29 супроводила борт російського міністра до самого Белграда.

Сербські винищувачі оточили літак Шойгу

Сербські винищувачі оточили літак Шойгу

Відзначимо, Шойгу прибув з робочим візитом до Белграда. До столиці його запросив президент Сербії Олександр Вучич в серпні 2019 року, щоб оцінити розвиток армії країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео, на якому російський Су-27 відтіснив винищувач НАТО F-18, який впритул наблизився до літака міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Сергій Шойгу
Місце
Росія
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