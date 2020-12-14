Отже, до щорічної прес-конференції президента Росії Володимира Путіна залишилося три дні, і вже в четвер, 17 грудня, о 12:00 за московським часом, всі бажаючі можуть споглядати виступ найвідомішого на весь світ не лише реваншиста-диктатора, але і відлюдника .

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Вот уже как более 9 месяцев президент России не покидает свою резиденцию в Ново-Огарёво, лишь изредка выезжая на некие редкие встречи, не столько для решения насущных проблем, сколько для демонстрации того, что он всё ещё жив.

И даже для участия в ежегодной пресс-конференции Владимир Путин решил не покидать своё убежище, хотя, для такого случая всё могло быть организованно, дабы обезопасить президента РФ от угрозы, например, заражения COVID-19. Но этого не делается. Не оборудуется помпезная камера с отдельной системой циркуляции воздуха, не проводятся мероприятия, которыми можно было бы ещё долго красоваться по телеканалам, демонстрируя уровень безопасности, обеспечиваемый для всенародно любимого президента.

Более того, если с Путиным всё понятно и ещё как-то можно объяснить его нежелание покидать Ново-Огарёво панической боязнью коронавируса, то уменьшение количества журналистов, которые будут участвовать в данном мероприятии, до 200 человек вызывает вопросы. Напомню, что на прошлогодней пресс-конференции было зарегистрировано более 1 тыс журналистов. Ах, да, требования безопасности в рамках пандемии. Те самые требования, которые не помешали провести в России парад Победы, а так же целый ряд форумов и выставок за этот год.

С другой стороны, именно такое сокращение приглашённых журналистов позволит максимально сузить круг максимально лояльных, с заготовленными вопросами и как следствием, готовыми и заученными ответами Путина. Аналогично и прямые линии с “простыми гражданами” страны. Очевидно, что прямые линии будут носить сценический характер и после пресс-конференции в интернете начнут появляться десятки и сотни развенчиваний этого показного спектакля.

Это всё наводит на мысль, что президент России и вправду настолько плох, что его выход в народ не только сведён к минимуму, но и такое мероприятие как ежегодная пресс-конференция, в 2020 году, может стать в его исполнении последним.

Ведь массовка из преданных журналистов и подготовка съёмочных площадок для прямых линий, не только минимизируют риск нервировать и перевозбудить нервную систему президента, но и исключают конфузы, когда Путин уже не способен, что-либо говорить за пределами заученного текста. Но это сегодня, а через год он, возможно и этого не способен будет сделать.

До пресс-конференции остаётся 3 дня. И сейчас уже не так интересен вопрос о том, что будет говорить президент страны-оккупанта, сколько то, как он это будет говорить.

Наблюдаем!

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