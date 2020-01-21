"Ще трохи і в рай": у російському аеропорту в продажу з'явилися ікони Путіна

У Росії в аеропорту Пулково (Санкт-Петербург) стали продавати ікони із зображенням президента РФ Володимира Путіна.

Про це в Twitter написав російський адвокат Аркадій Чаплигін, опубліковав відповідні фото.

"Ось такі ікони продаються в аеропорту "Пулково". А що, вже дозволили живих канонізувати? Або ті, хто говорить, що країною правлять двійники Путіна, мали рацію?" – написав він.

Чаплигін додав, що ціна такої ікони 79 тисяч ріс. рублів (31213 грн) і вона продається в одному наборі з іконою Миколи та браслетом.

Ікона Путіна в наборі Twitter Чаплигін

Икона Путіна Twitter Чаплигін

У мережі обговорювали таку "святиню", називаючи її богохульством.

"Святий покровитель бізнес-джетів. Можливо, з шматочком копроліта", "Пісня згадалася. "Ще трохи і відразу в рай", P.S. На борт з собою я б таку брати не став", "По ходу, їх повісять в кожному чиновницькому кабінеті – за рахунок платників податків, звісно", " Швидше за все, континент здатний купити таке, знати не знає кого там можна канонізувати", "Так-то страшне богохульство. Церква повинна відразу відреагувати. При всій любові до експонату", – обурювалися в коментарях.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін безглуздо зганьбився під час візиту до церкви і нарвався на жорстку реакцію росіян.

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