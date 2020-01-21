Головна Новини
21 січня • оновлено в 10:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Ще трохи і в рай": у російському аеропорту в продажу з'явилися ікони Путіна

1.9т
Читати матеріал російською

У Росії в аеропорту Пулково (Санкт-Петербург) стали продавати ікони із зображенням президента РФ Володимира Путіна.

Про це в Twitter написав російський адвокат Аркадій Чаплигін, опубліковав відповідні фото.

"Ось такі ікони продаються в аеропорту "Пулково". А що, вже дозволили живих канонізувати? Або ті, хто говорить, що країною правлять двійники Путіна, мали рацію?" – написав він.

Новини
Вибори без вибору: як Путін готується правити Росією вічно

Чаплигін додав, що ціна такої ікони 79 тисяч ріс. рублів (31213 грн) і вона продається в одному наборі з іконою Миколи та браслетом.

Ікона Путіна в наборі

Ікона Путіна в наборі

Twitter Чаплигін

Икона Путіна

Икона Путіна

Twitter Чаплигін

У мережі обговорювали таку "святиню", називаючи її богохульством.

"Святий покровитель бізнес-джетів. Можливо, з шматочком копроліта", "Пісня згадалася. "Ще трохи і відразу в рай", P.S. На борт з собою я б таку брати не став", "По ходу, їх повісять в кожному чиновницькому кабінеті – за рахунок платників податків, звісно", " Швидше за все, континент здатний купити таке, знати не знає кого там можна канонізувати", "Так-то страшне богохульство. Церква повинна відразу відреагувати. При всій любові до експонату", – обурювалися в коментарях.

"Ще трохи і в рай": у російському аеропорту в продажу з'явилися ікони Путіна

Скріншот

"Ще трохи і в рай": у російському аеропорту в продажу з'явилися ікони Путіна

Скріншот

"Ще трохи і в рай": у російському аеропорту в продажу з'явилися ікони Путіна

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін безглуздо зганьбився під час візиту до церкви і нарвався на жорстку реакцію росіян.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
27
Коментарі
14
25
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Каждое свiдомо MAHДАйнутое бидлo ОБЯЗАНО купить енту вещицу и молится с утра до вечера на вершителя судьбы Укpaины...а вдруг поможет...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
И где здесь икона? Эти бестолочи хоть знают основные признаки иконы?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Можно сказать - Ху@ло в каноне! (с)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги