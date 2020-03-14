Ще одна Діденко? Волочкова розлютила мережу вечіркою з сухим льодом

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова влаштувала вечірку з використанням сухого льоду, чим викликала лють у користувачів мережі.

Відповідне відео вона розмістила в своєму Instagram, уточнивши, що для свята навіть не було приводу.

"Свято просто так", – підписала ролик одіозна балерина.

Анастасія Волочкова utro.ru

На ролику видно гостей з феєрверками і густий білий дим від сухого льоду, що розпливається по столу.

У коментарях користувачі обурилися такому вчинку балерини після недавнього скандалу з подібною вечіркою московської блогерки Катерини Діденко, на якій через дію сухого льоду загинули три людини. При цьому фоловери відзначили той факт, що балерина саме під цим постом відкрила можливість коментувати його, хоча раніше обмежувала для підписників таку можливість.

"І коменти відкрила саме тут. Хайп ловить. Противно", "Викласти це після такого скандалу. Ще й коменти відкрила відразу. За срачем скучила", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російська блогерка Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро" ледь не загинула і втратила чоловіка в п'ятницю, 28 лютого, святкуючи разом з гостями свій день народження в банному комплексі в Москві.

Пізніше Діденко опублікувала відео, де повідомила про деталі загибелі свого чоловіка Валентина і двох друзів.

Після трагедії Діденко нарвалася на критику користувачів за те, що виставляє в соцмережах фотографії своєї скорботної свекрухи, а також хвалиться тим, що її мама, як ні в чому не бувало, теж проводить час у телефоні.

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