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14 січня • оновлено в 13:36
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Самогубство журналіста в Росії потрапило на відео

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У Москві (Росія) знайшли тіло іспанського журналіста Мануеля Антоніо Санчеса Регаладо, який працював в пропагандистському російському виданні "РИА Новости Sputnik". Момент його падіння з висотки потрапив на відео.

Нещасний випадок стався ввечері 13 січня (щоб подивитися відео, доскрольте докінця).

40-річний журналіст жив у найманій квартирі на південному заході Москви разом з дружиною, уродженкою Австрії. Дружина розповіла правоохоронцям, що Антоніо останнім часом страждав від затяжної депресії. 19 січня йому повинен був виповнитися 41 рік. Передсмертну записку він не залишив.

Самогубство Мануеля Антоніо Санчеса Регаладо потрапило на відео

Самогубство Мануеля Антоніо Санчеса Регаладо потрапило на відео

На даний момент слідчі з'ясовують, що стало причиною суїциду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в російському Сочі 23-річна працівниця слідчого відділу Хостинського відділення поліції Марія Клочкова покінчила життя самогубством після того, як над нею познущалися в колективі. Один з оперів нібито уклав парі зі своїми колегами на те, що позбавить її невинності.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Росія Москва
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Видать совесть не выдержала писать брехню и работать на чурок пропагандистов))))))))))))))
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фил филька
фил филька
какое жуткое видео! бррр, лучше бы не смотрел! какой трэшш! - именно такие мысли редактор заголовка представил у читателей в голове и в итоге не стал ставить видео в статью
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