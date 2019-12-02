Садили навмання: з літаком Путіна трапилася НП в небі

Літак президента Росії Володимира Путіна довелося садити в Бішкеку (Киргизія) за приладами через сильний туман.

Про це повідомляє "РЕН ТВ". За словами журналістів, літак російського лідера майже не було видно на злітно-посадковій смузі через густий туман.

Водночас цивільні рейси перенаправляли в інші аеропорти. За словами ж льотчиків, ризиків для авіалайнера не було. Однак приземлення і кермування здійснювали за приладами через погану видимість.

Очевидці додали, що під час заходу на посадку погода змінювалася щодесять хвилин.

З літаком Путіна трапилася НП в небі

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак, на борту якого перебувала ексдержсекретарка США Гілларі Клінтон, раптово сів у аеропорту Нью-Йорка через поломку в небі. НП трапилася відразу після вильоту.

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