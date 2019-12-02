Головна Новини
2 грудня • оновлено в 11:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Садили навмання: з літаком Путіна трапилася НП в небі

18.9т
Читати матеріал російською

Літак президента Росії Володимира Путіна довелося садити в Бішкеку (Киргизія) за приладами через сильний туман.

Про це повідомляє "РЕН ТВ". За словами журналістів, літак російського лідера майже не було видно на злітно-посадковій смузі через густий туман.

Новини
У Росію не пустили літак з топ-чиновником Чехії: у чому справа

Водночас цивільні рейси перенаправляли в інші аеропорти. За словами ж льотчиків, ризиків для авіалайнера не було. Однак приземлення і кермування здійснювали за приладами через погану видимість.

Очевидці додали, що під час заходу на посадку погода змінювалася щодесять хвилин.

З літаком Путіна трапилася НП в небі

З літаком Путіна трапилася НП в небі

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак, на борту якого перебувала ексдержсекретарка США Гілларі Клінтон, раптово сів у аеропорту Нью-Йорка через поломку в небі. НП трапилася відразу після вильоту.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анатолій Запорожський
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
16
Коментарі
14
33
Смішно
15
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Срусских Нагиб
Срусских Нагиб
Лучше бы самолёт по роиссийской традиции не сел, а упал
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Kozatsheno Nikola
Kozatsheno Nikola
Садить самолет в погодных условиях, не отвечающим безопасности полетов- это грубое нарушение правил полетов. Какая была необходимость угробить дорогостоящий самолет?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Kozatsheno Nikola, нужно читать новости в первоисточнике, а потом заходить на Обоз. Борт 1 сделал несколько кругов над аэропортом, дождался благоприятного минимума для данного аэродрома, спокойно сел.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Яланский Александр
Яланский Александр
Я вас умоляю,там в кладовке этих путиных пучками стоят,одним больше-меньше,никто не заметит
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги