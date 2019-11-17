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17 листопада • оновлено в 18:25
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"Розумом Росію не зрозуміти!" У мережі висміяли сюрпризи на дорогах РФ

3.5т
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Жителі висміяли дорогу в Росії, з якої буквально "виростає" прямо посередині стовп.

Відповідне відео було знято в Гороховецькому районі Володимирської області та оприлюднено в Telegram-каналі "Підйом" (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Уточнюється, що роботи з реконструкції дороги Фомінкі – Заозер`є було виконано у 2019 році. При чому, обійшлися вони бюджету регіону в 113,5 мільйонів рублів (42,8 млн грн), та ще 2,1 млн було витрачено на будівельний контроль.

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Стовп на дорозі в Росії

Стовп на дорозі в Росії

Кадр з відео

"Умом Россию не понять, коли ось такі речі відбуваються. Їдеш собі, дивишся – хоп! – стовп стоїть посеред дороги. Краса", – сказав автор ролика.

Стовп на дорозі в РФ

Стовп на дорозі в РФ

Кадр з відео

Це виявилося не все. Далі на цій же ділянці дороги посеред смуги водій побачив ще один стовп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Росії урочисто відкрили відремонтовану дорогу, проте користувачі висміяли якість проведених робіт в грязі.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
дороги
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Pollak John
Pollak John
Раха страна дураков и пьяных буратин ))
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коршун федот
коршун федот
татоблявобше.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Дуракам палец покажи-они лопнут от смеха
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