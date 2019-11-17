"Розумом Росію не зрозуміти!" У мережі висміяли сюрпризи на дорогах РФ

Жителі висміяли дорогу в Росії, з якої буквально "виростає" прямо посередині стовп.

Відповідне відео було знято в Гороховецькому районі Володимирської області та оприлюднено в Telegram-каналі "Підйом" (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Уточнюється, що роботи з реконструкції дороги Фомінкі – Заозер`є було виконано у 2019 році. При чому, обійшлися вони бюджету регіону в 113,5 мільйонів рублів (42,8 млн грн), та ще 2,1 млн було витрачено на будівельний контроль.

Стовп на дорозі в Росії Кадр з відео

"Умом Россию не понять, коли ось такі речі відбуваються. Їдеш собі, дивишся – хоп! – стовп стоїть посеред дороги. Краса", – сказав автор ролика.

Стовп на дорозі в РФ Кадр з відео

Це виявилося не все. Далі на цій же ділянці дороги посеред смуги водій побачив ще один стовп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Росії урочисто відкрили відремонтовану дорогу, проте користувачі висміяли якість проведених робіт в грязі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.