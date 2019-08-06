Розкидані нерозірвані снаряди: вибухи під Красноярськом отримали жахливі наслідки

Вранці 6 серпня вибухи на палаючому складі боєприпасів під російським Ачинськом Красноярського краю почали вщухати.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на мерію. "Звуки вибухів почали вщухати вранці. Зараз – зовсім тиша", – сказали там.

При цьому в Міноборони РФ заявили, що після того, як пожежа буде погашена, сапери знешкодять і знищать боєприпаси, які розлетілися під час вибухів.

Вибухи під Красноярськом "112"

У той же час триває евакуація жителів довколишніх сіл. Для них розгорнуті пункти тимчасового розміщення в Ачинську, Назаровому і навколишніх селищах. Частина жителів відправлена до Красноярська.

За медичною допомогою звернулися 12 осіб. П'ять потерпілих перебувають у місцевій лікарні, ще двох відправили бортом санавіації до Красноярська. П'ять знаходиться на амбулаторному лікуванні.

"Для забезпечення безпеки жителів Ачинська вранці 6 серпня буде тимчасово призупинено рух маршрутних автобусів і трамваїв у зоні можливого ризику. Обмеження діятиме до особливого розпорядження, коли буде знята загроза безпеці", – повідомив глава міста Ілай Ахметов.

Також влада попросила місцевих жителів не чіпати небезпечні предмети, "не торкатися до них, не проводити будь-яких самостійних дій і негайно повідомляти про них".

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Ачинського району Краснодарського краю (Росія) забили на сполох через вибухи на території військової частини в селищі Кам'янка. Вони почали масово тікати.

Тим часом, через вибухи, які нагадали очевидцям ядерну катастрофу, в мережі присоромили російську владу.

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