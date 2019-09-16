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16 вересня • оновлено в 11:20
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Розбиті авто і вікна: росіянин влаштував вибух у багатоповерхівці

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У Красноярську (Росія) затримали чоловіка, який хотів прочистити сміттєпровід у під'їзді, заливши туди бензин.

Про це повідомили на сайті головного управління МВС у регіоні. За попередніми даними, він вилив у стовбур сміттєпроводу відро бензину й кинув у нього запалений сірник, через що стався вибух (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

У результаті інциденту пошкодження отримали п'ять автомобілів, які стояли біля під'їзду. Також у деяких квартирах були вибиті шибки й балконні рами.

Вибух у під'їзді в Красноярську (РФ)

Вибух у під'їзді в Красноярську (РФ)

enisey.tv

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Порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 167 КК Росії ("Умисне пошкодження майна").

Також відомо, що в момент інциденту з під'їзду евакуювали 37 осіб, із них троє дітей.

Росіянин хотів прочистити сміттєпровід в під'їзді, заливши туди бензин

Росіянин хотів прочистити сміттєпровід в під'їзді, заливши туди бензин

Telegram-канал "Mash"

Як писав OBOZREVATEL, у результаті обвалення чотириповерхового житлового будинку в Дрогобичі двоє людей загинули, ще 7 госпіталізували. Головною причиною назвали вибух газу.

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Місце
Росія Красноярськ
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