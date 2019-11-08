Пока вся Европа до аллергии на пятках уже наслушалась дуэта Меркель и Макрона о нерушимой дружбе с другом Владимиром Путиным и необходимости сделать из Азиопы нечто более похожее на Европу, сам друг Владимир свой выбор уже сделал окончательно и бесповоротно и если кто-то из лепрозория хочет соорудить Европу, то сначала пускай попробуют им запретить каждый год штурмовать фанерный Рейхстаг и после этого посмотрят, что будет. А будет, как в довоенной миниатюре такого себе Галыгина — "куклотанк", то есть — смесь бульдога с носорогом. Хотя, наверное и это уже не получится.

Дело в том, что Путин уже попользовал федерацию в самых замысловатых позах, и когда перешел в возрастную категорию, известную у философов "киников" как "Бобик сдох", уложил ее под дядюшку Ляо или Си, как это уже кому нравится. Теперь только глухой не заметит и слепой не услышит, как это происходит.

Китай постепенно подгребает в концессию огромные территории Дальнего Востока, а его войска уже становятся лагерями вдоль всей железной дороги, которая ведет из европейской части РФ в Сибирь и дальше — на Дальний Восток. Более того, они уже замечены за Уралом, в европейской части РФ. В общем, все идет по плану. Местные жители что-то такое там пошамкали об оккупации, да и заткнулись, поскольку в нынешнем Китае им больше нравится жить, чем в нынешней РФ, и если выбирать что-то из двух одно, то царство Путина тут проигрывает полностью.

Но дело даже не в этом. Основным признаком "слива" стало не это, а дела оружейные. Дело в том, что для собственной обороны, каждая производящая страна оставляет какие-то темы, которые никогда не пойдут на экспорт. Они являются основой обороны страны и теми моментами, которые должны обеспечить превосходство над вероятным противником пусть не во всем, а в каких-то критических областях.

Новини Почему Путина любят во всем мире

Примером тому служит американский самолет F-22, которы хотели бы получить Япония, Израиль и ряд союзников США, но даже им, даже за баснословные деньги, Штаты так и не продали ни одной единицы этих машин. В то же время РФ продает в Китай все свои самые новые разработки и даже то, что осталось от совка и что в самой РФ не удалось поднять. Китай подбирает буквально все, от гиперзвукового оружия до авиации. Хотя в последнее время китайцы превзошли россиян по большинству направлений и в общем, интересного в РФ остается все меньше.

И вот наконец пошла информация о том, что россияне сдают буквально последние козыря. Не секрет, что Китай сейчас усиленно строит авианосный флот. Первый авианосец, который работает в режиме демонстратора технологий и учебной базы, был купен в Николаеве в виде недостроенного корпуса авианосца "Варяг". В общем, китайцы выкинули из него ту чушь, которую в совке хотели установить в качестве бортового вооружения "авианесущего крейсера" и сделали просто авианосец.

Второй — Тип-002 уже сделали сами, но примерно таким же, как и первый. Третий строят самостоятельно и он уже больше похож на американский авианосец, с катапультами и прочими системами, и в этом плане он уже не будет похож ни на Кузю, ни на Ляонин, как теперь называется бывший Варяг. Но самым интересным обещает быть Тип-004. Китайцы хотят его построить примерно в таких же массо-габаритных параметрах как и новый американский авианосец Джеральд Форд.

То есть, речь идет о корабле, водоизмещением примерно в 100 тонн и понятно, что с такими габаритами корабль обязан иметь ядерную энергетическую установку. Мало того, китайцы хотят иметь избыток энергии для возможности монтажа перспективных систем вооружений, в том числе и боевых лазеров.

В этом случае, Китай не может идти по стопам Франции, которая использовала при строительстве своего авианосца "Шарль де Голль" два ядерных реактора Areva K15 по 150 МВт каждый. Да, они компактные и надежные, но их мощностей в обрез хватает, чтобы обеспечить ход среднего авианосца в 43 000 тонн водоизмещением, на скорости 27 узлов.

У Китая имеются собственные реакторы для подлодок, но очевидно, что для массивного корабля их мощности просто не хватит, а ставить их десяток в ряд — определенно, плохая идея. В таком случае, нужны намного более мощные реакторы, которых нет у китайцев, но есть у американцев, которые никогда их Китаю не продадут.

И вот тут опять возникает РФ, которая имеет эти реакторы, но которые тоже нельзя продать прямо, для боевого корабля. С этим возникнет масса проблем, которые не нужны ни РФ, ни Китаю. Но если этого нельзя сделать прямо, то почему не сделать завуалированно?

Поскольку РФ не имеет и не имела никогда авианосцев с ядерной силовой установкой, то корабельные реакторы работают только на ледоколах. Хотя, в позднем совке был разработан проект тяжелого авианосца "Ульяновск" на 80000 тонн водоизмещения, но он так и не был доведен до ума, а ледоколы — находятся в эксплуатации.

Таким образом, создается вполне приличная схема передачи Китаю ядерных технологий. РФ заказывает китайцам строительство атомного ледокола, и те — получают нужную документацию для изготовления как корпуса, так и всех узлов и агрегатов. В том числе — реактора. В общем, они сваяют для РФ один ледокол, а дальше — допилят его реактор для нужд собственного авианосца. Вроде бы и прямой передачи технологий не будет, и Тип-004 будет с реакторами.

Похоже, что после этого, даже если Китай решит в РФ еще что-то выгрести, то ничего ценного уже не найдет, ибо все уже вытащено, а федерация уже полностью уложена под Китай. Таким образом, Путин добросовестно сдал все, что ему досталось от предыдущих поколений и упрекнуть его в этом уже некому. Впрочем, это — не наше дело.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.