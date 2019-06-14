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Кремлівський мамкознавець
Кремлівський мамкознавець
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Россияне попросились в состав Канады

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В преддверии "Прямой линии с Владимиром Путиным" жители кузбасского города Киселевск, ставшего зоной экологического бедствия из-за варварской добычи угля, обратились с просьбой о помощи уже не к Президенту России, а к премьер-министру Канады и генсеку ООН.

Они умоляют предоставить им убежище, как жертвам социального геноцида: "Мы просто хотим выжить и иметь гарантии, что мы, как люди, значим больше, чем полезные ископаемые в недрах земли. Если это нам не может дать Российская Федерация, значит мы будем искать возможность жить в других странах, где людей больше ценят".

Россияне обратились к премьеру Канады

Россияне обратились к премьеру Канады

Собеседник

Обстановка поистине катастрофическая:

• вокруг Киселевска и в его черте работают угольные разрезы, добывающие земник открытым способом, в том числе при помощи взрывных работ.

• жители не могут дышать из-за угольный пыли и выхлопов карьерного транспорта.

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• в городе фиксируется высокий уровень заболеваемости онкологией. Уровень смертности от рака на 17% превышает показатели по стране.

• в некоторых районах до сих пор нет чистой воды, а под городом на глубине угольных разрезов происходят подземные пожары.

Обращение к Джастину Трюдо и Антонио Гутерришу – это жест отчаяния, вынужденный бездействием как региональных властей в лице губернатора Цивилева, так и федеральных.

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Автор
Кремлівський мамкознавецьКремлівський мамкознавець
Особа
Джастін Трюдо
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Совсем агенты госдепа страх потеряли, так росиюшку порочить, куда только фсб смотрит, Сибирь большая всех недовольных туда :-)
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
У xoxломордого укроскота жизнь замерла где то в трещине между плинтусом и полом. В Укросвинарне ничего не происходит, свиномордые рабы в большинстве своем батрачат на панов а оставшийся нацистский скот потихоньку перерабатывают в навоз на Донбассе. Вот и приходится в этом преддефолтном свинарнике кормить биомассу хоть какими то «новостями» от блохеров, телеграмм-каналов и прочих высирал «сенсаций». И xoxлоскот послушно хавает.
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Gordon Yury
Gordon Yury
теперь московитам следует ожидать появления в Кузбассе отрядов местной самообороны, которые призовут на помощь канадских ихтамнетов! Кстати, кузбассяне, имейте в виду - где-то недалеко от вас там Гиркин без работы мается!!!
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