Ах, как красиво нагибал весь мир Владимир Путин! И Абхазию дерзко отжимал, и Крым, и на Донбассе с "ихтамнетами" пошаливал, и в Сирии тренировался, и Западу Кузькину мать предъявлял, и доморощенную "пятую колонну" с "белоленточниками" рвал в клочья... И каждый патриот наливался гордостью под блатную песенку да пивко на диване: "Цыпленок жареный! Ай да молодцы наши полицейские! Мочите госдеповскую шваль, ребята! Ишь чего захотели! – свободы! Цыпленок тоже хочет жить? А вот хрен тебе, Иуда малахольный! Росгвардия, дубинки на изготовку! Ибо если не вы – придется нам, патриотам, на улицу высыпать, дабы забить этих предателей цепями…"

И вот, наконец, воцарилась на улицах Блаженная Цепоп…здица. Явилась в образе мусорья и зверски оскалилась. И чем-то жареным запахло в атмосфере, и лютый вой поднялся: "Меня-то за что, ребята? Куда вы меня тащите? Я за Путина голосовал все эти 20 лет! Я Крымнаш так отмечал - едва печени не лишился!.. Не бейте, волчары позорные! Больно мне, больно!.."

О, как долго вас "не касалось"! Как цинично и самодовольно вы ухмылялись, когда вам рассказывали о том, что в Украине орудуют хорошо вооруженные гопники, засланные вашим государством. Как издевательски хохотали: "Где ваши доказательства? Нас там нет! И в Одессе – не мы. И малазийский лайнер – не мы. Это все Госдеп придумал! И правильно Путин делает, что давит "пятую колонну". Молодец! И санкции нас не коснутся – даже не тужьтесь, грыжу заработаете!.."

А тут прилетел цыпленок недожаренный с каким-то вирусом в обнимку, в который поначалу никто и не верил. По плоскому вербовщику сообщали, что "это все придумал Черчилль в 18 году", и вообще – "негоже бояться банального гриппа". А потом отчего-то Путин по-взрослому перепугался и, роняя из штанов кирпичи, спрятался в бункере, откуда теперь и обращается к нации чуть ли не через день. А нация начинает скрежетать зубами, поскольку жрать-то хочется, а уже и в магазин спокойно не выйдешь: там, за дверью, засада полицейская затаилась, ждет тебя, аки партизанщину, с дубьем наизготовку. А скоро еще и работы не будет, и выплат тоже, потому что нефть обвалилась, и распальцовка увяла, и Искандеры приуныли, и холодильник отрыгнул тухлятиной. И так кисло от этих мыслей становится, что патриотизм улетучивается напрочь, уступая место предательским мыслям: "А, может, нас все эти годы тупо накалывали? Может, Путин и его дружки цинично все разворовали, а теперь готовы поубивать всех – лишь бы улизнуть от ответственности?.."

Денег нет, и держаться не за что. Раньше хотя бы труба была, где свирепствовала Углеводородица, а сегодня ОПЕК прогнозирует катастрофическое падение спроса на этот Нефтеспас – и что теперь делать? И – главное – никаким Воеводой на миру не помашешь. Кого он напугает, когда коронавирусная зараза и так с каждым днем все больше напоминает Третью мировую? И даже если ты легко переболел – никто не спрогнозирует, какие последствия тебя ожидают? И не утащит ли тебя на тот свет повторное заражение, которое, говорят, случается, и протекает намного тяжелее предыдущего?..

Хорошо, когда ты безумен и упорот, как Лукашенко, у которого трус не играет в хоккей и пугается пандемии, раздутой очкастой профессурой. Хорошо экономическому идиоту Глазьеву, убежденному, что позиции рубля расшатывают биржевые спекулянты. Разумеется, они, кто же еще? О том, что на спекулянтах, покупающих рискованные активы, и строится рынок – наш юродивый образованец не подозревает. Впрочем, для обывателя это все – пустые слова. Ему кусок хлеба подавай. Речь уже даже не о зрелищах, потому что ими сыт не будешь. А в животе уже побулькивает, и надо бы туда что-нибудь закинуть. Величием не насытишься – и сколько на Путина ни молись, а голод не отступит.

Стало быть, "глубинный" наш народ снова ударится во все тяжкие, когда поймет, что на горизонте легальной работы не наблюдается. То есть, сперва он честно походит по биржам, разузнает у знакомых, обнаружит, что и у них – та же беда, и через какое-то время тупо свалится в лиходейство. Цифра про 8 миллионов безработных в России к лету 2020-го так же нелепа, как нарисованная во мраке радуга. Бизнес будет убит, а путиномика рабочих мест не создаст. Она вообще не про созидание, а про отъём. Разноголосица чиновников выдает их неуверенность в завтрашнем дне. Точнее – убежденность в том, что удара об это дно избежать не удастся. Глава Минэкономразвития Решетников истошно и по-ельцински исключает вероятность дефолта в России, а вот глава Счетной палаты Кудрин предательски предрекает, что уже через пару месяцев банки придется спасать. И в деле этого спасения роль соломинки могут сыграть сбережения физлиц – то есть, обычных граждан. В переводе на человеческий это означает, что братва, посадившая на вашу шею государство-паразита, намерена отжать у вас все, что вы имели наглость скопить за эти годы. Ибо сказано же было: "Тучные годы прошли". А что происходит в России, когда государство близко к обнулению? – оно обнуляет вклады граждан и прощает всех, кому должно. Так было в начале 1991-го, с пресловутой "павловской реформой", так будет и сейчас. Просто тогда ваши портмоне потрошили с помощью остро заточенной монеты советской чеканки, а теперь – тупо порежут ножичком. Питерская пацанва не любит церемоний. А кому не нравится – тех запишут в экстремисты. Вы не поверите: уже и статья такая есть! И судили по ней тех самых "засланцев пиндостана", которых вы так хотели отфигачить цепями на улице.

Вот и сделал круг цыпленок жареный. Вернулся из победных путешествий, да и клюнул со всей дури по промытому черепу. Теперь в нем искрит и замыкает: делать-то что? То ли в рукопашную на ментов кидаться, то ли соседа зарезать. Нет решения. Просто голода пока нет. Жареным попахивает, но не подгорает. Ибо цыплят по осени считают, когда они воспламеняются красным петухом.

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