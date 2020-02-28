Россия и Турция оказались на грани войны

Как уже все знают, вчера вечером российская авиация совершила уже прямой акт агрессии против турецкой армии. Откровенно говоря, видео, на которых демонстрировался ввод турецких войск в Идлиб, немного настораживал, поскольку ни на одном из них не было видно, чтобы в колонне находились подвижные комплексы ПВО. Мы списывали это на то, что они развернуты где-то рядом или движение идет в зоне действия комплексов с большой дальностью действия, развернутых на территории Турции, или над районом работала турецкая боевая авиация, но нет.

Как оказалось, колонны шли без прикрытия от атак с воздуха и это был только вопрос времени, когда россияне атакуют одну из таких колонн, и это случилось вечером 27 февраля. В результате авиаудара российской авиации, погибло 33 турецких военнослужащих и еще 32 человека получили ранения различной степени тяжести. Возможно, один из раненых – тоже скончался, поскольку более поздние данные давали 34 человека погибших.

И вот теперь важно то, как Турция на это ответит. Первый ответ пришел практически сразу. Не секрет, что турецкая армия активно использует БПЛА для разведки и корректировки огня артиллерии и авиации. Все эти дни разведка велась в самом активном режиме, поскольку развивается наступление про-турецких подразделений умеренной оппозиции и турецкой армии. В этих условиях разведка просто необходима.

Но до вчерашнего вечера артиллерия работала по целям либо в районе непосредственных боевых действий, либо по наверняка подтвержденным не российским целям. Все то, что было идентифицировано как российские силы, или то, что могло быть российскими силами, намеренно не поражалось. Ихтамнеты оказались в невыгодной ситуации, поскольку прикидываясь асадовцами они становились законными целями и поражались.

Но вчера, в ответ на российский налет, Эрдоган дал добро на поражение всех целей, невзирая на их принадлежность. Надо заметить, что налет российской авиации был произведен в день рождения президента Турции и это был личный вызов Путина Эрдогану. Думаю, что пан Реджеп это понял правильно и теперь уже никогда не забудет.

Поэтому в ход пошло все – артиллерия всех калибров, ракеты класса "земля-земля" и "земля-воздух". Огонь осуществлялся просто по всем целям, которые были идентифицированы как военные.

Как это происходило, можно наблюдать здесь. Это – официальное видео агентства Анадолу и в комментарии к нему сказано, что это как раз и есть ответный удар. В общем, уничтожено было все, что попалось на глаза и уже без разбору на то, Асада эти люди, Путина или аятоллы.

Но как видно на заглавном фото, турецкие военные собрали с мест, куда прилетело, кое-какие трофеи, указывающие на то, кто там попал под раздачу. К месту боевых действий, тем временем, выдвигается техника, которая может приятно удивить россиян, привыкших работать артиллерией по площадям. Перефразируя героя старого фильма интервенция, Турция как бы сказала: "Вы хотите РСЗО? Их есть у меня!" Вот как это выглядит на фото.

Но ситуация продолжает развиваться и уже состоялось совещание в рамках НАТО и намечается обсуждение этого вопиющего факта в ООН. Практически все высказыват поддержку Турции, но что-то мне подсказывает, что дальше "озабоченности" дело не пойдет и Анкаре надо действовать самостоятельно. Вполне возможно, что Турция просто уведомляла своих партнеров о том, что собирается делать в ответ, чтобы всем была понятна причинно-следственная связь.

В СМИ, в том числе и российских, активно обсуждается возможность закрытия прохода через Босфор всех российских кораблей и судов. Турция может это сделать на основании статей 20 и 21 конвенции Монтрё 1936 года, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если она считает, что "находится под угрозой непосредственной военной опасности".

Но для этого нужно назвать вещи своими именами и перестать называть противника "войска режима", а ответственного за военные преступления – Асада. Для закрытия проливов нужно прямо заявить о том, что казус Белли – за Москвой, а военный преступник – Путин. Между прочим, британская и американская пресса, ссылаясь на свои военные ведомства, прямо указывает на то, что расстрел турецкой колонны совершила российская авиация. Понятно, что Кремль утверждает, что он тут не при чем и это все – Зинка.

Конечно, это дело Турции, но если и в этот раз не будет назван преступник, то турки столкнутся с еще большими потерями, в самом обозримом будущем. Путин понимает только силу, когда ему начинают засовывать его лысину, в его же известное место. Все остальное он воспринимает как "так можно".

В общем, Эрдогану надо проявить твердость и принимать все необходимые меры, включая и полное перекрытие своего неба и проливов для российских самолетов и судов. Коллеги из Турции пишут, что турецкий флот готов к блокаде и в случае чего, гарантированно потопит все, что попытается нарушить запрет.

В общем, смотрим за развитием событий и держим кулаки за Турцию.

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