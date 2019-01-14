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Злий одесит
Злий одесит
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Россия попала в газовый капкан

3.3тЧитати матеріал російською

Россия является самой богатой страной в мире по объемам природного газа в её недрах, и не удивительно, что именно этот ресурс, равно как и нефть, является одним из главных допингов технологически и культурно отсталой страны. Но, как показывает время, даже голубое золото начинает с Россией играть злую шутку.

Как известно, на прошлой неделе начались первые поставки сжиженного газа в Калининградскую область в обход магистрального газопровода Минск-Вильнюс-Калнас-Калининград. Подобного рода поставки осуществляются на тот случай, если Литва решит отказаться от транзита газа в Калининградскую область, либо же, в перспективе, полного отказа от услуг этой балтийской страны.

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Конечно, с позиции ура-патриотических настроений и с учетом нарративов кремлевской пропаганды это ничто иное, как демонстрация энергетической независимости РФ. С позиции же экономики – это 27 млрд рублей убытков ежегодно и обуза в виде газопровода, который необходимо будет обслуживать даже при его неиспользовании. Грубо говоря, 30 млрд рублей ежегодно будет уходить именно на эту “энергонезависимость” в режиме безвозвратных трат.

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В принципе, ничего удивительного в том, что очередной газовый проект Кремля идет ему же в убыток – нет. В целом, как известно, общий объем кредитов и долгов по всем проектам “Газпрома” на сегодняшний день уже превышает $100 млрд и это при том, что окупаемость главных трат монополии, его надежд и упований - “Северного потока - 2”, “Силы Сибири” и “Турецкого потока” наступит лишь через 50 лет!

Итогом такого неразумного распределения средств, стало то, что в самой РФ газотранспортная сеть приходит в негодность и упадок. К примеру, если в 2017 году ремонтные работы на ГТС РФ проводились на 2,8 тыс км, то в 2018-м они с трудом охватили 750 км. При этом количество аварий возросло в 2 раза, а 88% из них произошло из-за износа, коррозии и дефектов ГТС.

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Газификация же страны по-прежнему желает лучшего и лишь 68% населенных пунктов и городов имеют подключение к ГТС.

По сути, Россия, стараясь позиционировать себя как глобального игрока на газовом рынке, в условиях, когда развернулась небывалая экспансия СПГ США, вынуждена балансировать между репутационными проектами и фактическими убытками от них, добивающими имеющуюся в наличие ГТС и экономику страны.

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И, уверен, в скором времени мы услышим в рамках кремлевской пропаганды о росте производства и поставок СПГ Российской Федерацией, которая манипулируя цифрами, включит в отчёты и поставки в Калининградскую область. Однако это будет капля в море по сравнению со стремительной монополизацией рынка США, которые в 2019 году, согласно прогнозам, превысят отметку экспорта СПГ в 80 млрд кубометров в год(более 55 млн тонн в год). При этом без малейших убытков для своей экономики и своей страны в целом.

Переиграли?

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Автор
Злий одеситЗлий одесит
Місце
Росія
Джерело
Джерело:ЖЖ Злого одессита
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lazar galka
lazar galka
прочитала заголовок и ужаснулась, прочитала статейку о небывалой экспансии и прогнозах и поняла что всё в норме. НО про капкан напугал, что есть то есть
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Jes Veg
Jes Veg
Эксперты уже давно говорят, что демократическим странам мира надо объединяться именно по этому принципу для защиты от регулярно поднимающих головы отмороженных диктаторов и их полубандитских, мафиозных режимов, которые намеренно ставят себе целью дискредитации демократических стран, так как в справедливой конкуренции они как правило проигрывают. Но такие тоталитарные режимы как раз склонны к стайности, и в этой стайности с себе подобными отморозками обливают грязью единым хором демократические страны, цитируя друг друга, создавая тем самым подобие массовости. А демократические страны наоборот не слишком склонны к таким объединениям, больше предпочитая связи на уровне общения людей и в торговле. В частности, уже сейчас идёт речь о том, чтобы ввести плату для регистрации в Твиттере, хотя бы 1 цент. Тогда каким-нибудь путинским троллям пришлось бы открывать несколько тысяч банковских счетов и они были бы проще изобличены. Даже ООН теперь стала инструментом пользования для полубандитов-диктаторов, имеющих огромные ресурсы для пропаганды своих порочных или людоедских идеологий. Только объединение демократических стран поможет дать отпор этим отморозкам, и тогда мафиозным, тоталитарным режимам быстрее придёт капут для блага всего мира
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lazar galka
lazar galka
Jes Veg, откуда скопировал, троль. по теме капкана сказать не чего?
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Jes Veg
Jes Veg
Проблема в том, что Россия, имея у себя коррумпированно-мафиозный режим власти, благодаря огромным богатствам недр стала во главе стран с подобными режимами в противостоянии их демократическим странам, в основном западного мира, но не только, это так же Япония, Юж. Корея и некоторые другие. Есть ещё много нейтральных стран, у которых нет ярко выраженных признаков одного из типов. Благодаря огромным деньгам от российских нефтегазовых недр, путинская мафия оплачивает сонмы пропагандистов, восхваляющих порочный мафиозный режим, и педалирующих отдельные недостатки демократических стран, спонсирует агентов политического влияния и партии за рубежом, в основном самого нечистоплотного политического спектра, и т. д. А если бы Россия не мешала, мир развивался бы в более демократическую сторону
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