Головна Новини
13 жовтня • оновлено в 16:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Злий одесит
Злий одесит
Український блогер Всі статті автора

Россия идет с молотка

3.6т Читати матеріал російською

После того как России не получилось продать Китаю акции монополии “Роснефть” с молотка терпящая финансовое бедствие мировая бензоколонка стала пускать свои месторождения “чёрного золота” в Сибири.

Так, стало известно, что Китаю было предложено приобрести долю в месторождениях нефти на севере Восточной Сибири размером в 40%. Речь идет о выкупе доли месторождений на Ванкорском кластере, являющимся крупнейшим не истощенным запасником в РФ, объемы которого оценивают в миллиард тонн. А это, между прочим, 8,6% от всех рентабельных запасов нефти в России.

Что же, ситуация весьма показательна. Ведь Россия, неспособная развивать имеющиеся у неё месторождения, из-за отсутствия технологий, пытается выйти из ситуации, привлекая в свои проекты иностранных инвесторов. В первую очередь тех, которые особого внимания на западные санкции не обращают и не брезгуют бизнес контактами с РФ.

Новини
Во сколько обошлось вторжение в Украину экономике России

Правда, подобного рода инвестиции, больше напоминают попросту распродажу тех немногих месторождений, что ещё могут приносить России прибыль. Хотя и в этом есть определенный смысл.

Ведь, что Минэнерго РФ, что Роснедра, все в один голос твердят, что в ближайшей перспективе нефть престанет кормить Россию, а продажа месторождений принесёт единовременно от $3 млрд до $7 млрд, которые можно будет спешно вывести в офшор и радоваться жизни, на фоне всеобщей деградации страны.

Но, что самое интересное в этой истории, так это то, что для повышения привлекательности месторождений для потенциальных покупателей, планируют внести особые налоговые льготы. В свою очередь, снижая налоговое бремя для добычи на нефтяных месторождениях, налоги будут повышены для населения.

В общем, прямо таки настоящее “комбо” от процветающей и встающей с колен “сверхдержавы”!

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Злий одесит Злий одесит
Теми
Світові ціни на нафту Блог про події в світі
Теги
Роснефть нафта
Джерело
Джерело: ЖЖ Злого одессита
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
4
7
Смішно
16
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рысин Алексей
Рысин Алексей
У свидомых земли отбирают , а они все о России и о Путине )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Высер для свидомых. Даже лень комментировать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Oleg Petrov
Oleg Petrov
Украина давно стоит в позе Г с широко раздвинутыми булками. Но даже здесь уже очереди нет
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки

ads pixel