Расследование "Досье" убедительно доказало, что организаторы убийства Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко работали на структуры Евгения Пригожина (см. статью об этом в "Новой газете"). Некоторые юзеры уже пишут, что журналистов убили "пригожинские". Однако никаких "пригожинских" нет в природе. Пригожин и его люди - просто сотрудники российских спецслужб. Именно спецслужбы их руками, по всей видимости, и организовали убийство журналистов.
Пригожин начинал как мелкий уголовник, вор, разбойник, сутенер малолетних проституток. Отсидел 9 лет. Выйдя на свободу, сразу начал заниматься бизнесом и чудесным образом быстро преуспел. Заурядный молодой уголовник в бандитском Петербурге 90-х стал преуспевающим ресторатором. Без мощнейшей крыши и поддержки в органах власти это было бы невозможно. Скорее всего, уже тогда Пригожин был стукачом, связанным со спецслужбами, которые его вели, поставили на ноги, а потом заставили платить за услуги.
Все эти пригожинские "ЧВК" и "Фабрики троллей" - дочерние предприятия спецслужб, легендируемые как частные кампании. Пригожин нужен для того, чтобы списывать на него наиболее грязные дела чекистов, чтобы Путин мог на очередной пресс-конференции публично откреститься от этих преступлений.
Есть такое ощущение, что слухи про великого и ужасного Пригожина (и такого же Кадырова) вбрасывает сами спецслужбы, выдавая своего сексота за независимую фигуру. Киллерское бюро Пригожина - всего лишь одно из подразделений Лубянки и работает оно на Кремль.
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