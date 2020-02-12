Америка всегда нам подыгрывала. Не желая того. Не понимая того. Неважно. Подыгрывала фактом своего существования в качестве самой могущественной державы и мирового жандарма. Россия имела повод для его сдерживания и оправдания милитаризма и воинствующего рыка.

Любой чих мирового гиганта позволял нам занудно ныть об унижении и неравноправии. А заодно давал Кремлю аргументы для превращения страны в "осажденную крепость", пугая население внешним "врагом".

Через свои отношения с Америкой – гарантию взаимного уничтожения, создание страшилок и диалог по поводу страшилок - Россия и после падения СССР продолжала обеспечивать претензии на сверхдержавность. Даже при оглушающей асимметрии российских и американских ресурсов.

И тут произошел обвал. В Белый Дом пришел президент, который начал крушить не только мировой порядок. Вынырнувший из мути Трамп подрывает основы российской державности, которая во многом держится на предсказуемости Америки, ее верности договоренностям и на согласии видеть в России партнера по ядерной "оси". Увы, становой хребет российской системы висит на американском крюке.

Выдвинув лозунг "Америка прежде всего!", Трамп принялся сбрасывать в мусорную корзину международные соглашения, начиная от договоров по климату и торговле, по иранской ядерной сделке, и кончая отказом от обязательств в отношении европейских союзников и предательством курдов.

Трамп стащил Америку с трона мирового гегемона, выбрав для нее роль ковбоя Дикого Запада. Но отказ от глобального лидерства означает и отказ США от ответственности и обязательств. Рассыпается миропорядок, который держался на американских скрепах и в котором удобно устроились и американские соперники, включая Россию и Китай.

Трамп превратил мировую политику в бои без правил. Но если он плюёт на союзников, то как он может относиться к соперникам? Мы больше не можем быть уверены, как Америка будет реагировать на российские гамбиты. Так, как американцы поступили в Сирии в 2018 г., превратив в мясо колонну российских наемников?

Как вообще выходить на октагон при таком разрыве в весовых категориях: ВВП США – 21, 5 трил долл; военный бюджет 700 млрд долл; ВВП Китая - 14 трил долл; военный бюджет 240 млрд долл; ВВП России - 1, 6 трил долл; военный бюджет 60 млрд долл.

Отказавшись от роли стража стандартов и правил, Вашингтон переходит к силовому диктату там и тогда, когда посчитает нужным. Ирония в том, что хотя диктат силы является российским средством политики, Россия не привыкла быть ее объектом. А с какой стати Трампу проявлять к нам любезность?

Наши стратеги еще вчера издевались над беззубой Европой, укрывшейся под американским зонтиком безопасности. Сегодня брошенные Трампом европейцы вынуждены увеличивать свои расходы на оборону и учиться думать по-военному. Стоит ли гадать, кого они считают основной угрозой своей безопасности?

Трамп разрушает излюбленный принцип кремлёвской внешней политики - непредсказуемость. Можно себе позволить поражать мир неожиданными кульбитами, когда уверен в реакции слона в мировой посудной лавке. А если теперь не угадать, в какую сторону он развернется?!

Еще неприятнее то, что Трампа не интересуют бесконечные переговоры с Москвой по "стратегической стабильности". Призыв Вашингтона пригласить Китай к переговорам по контролю над вооружениями лишает Россию оснований претендовать на глобальную и исключительную роль.

Самое мучительное для России это то, что трамповская Америка строит новую биполярность. Но не с Россией. А с Китаем. Америка вынуждена искать способ сдержать экспансию ожившего Дракона, не видя больше причин сосредотачиваться на стареющем Медведе. Все последние столкновения Вашингтона с Пекином - это процесс формирования суперлиги, которая будет управлять миром.

Как в эту модель встроиться России? На каких правах? Танго требует двух партнеров. Унизительно сидеть при них на приставном стульчике и изображать равного члена разностороннего треугольника.

Пытаться балансировать между США и Китаем, создавая у каждого из них потребность в России? Выглядит, как мельтешение между ногами…

Можно провоцировать гамбиты по всему миру (от Венесуэлы до Ливии), которые будут выглядеть как победы. Но если взглянуть на них с точки зрения исторической траектории, то эти "победы" смотрятся, как доказательство имперского затухания.

Путин, встретившись с Трампом, в любой момент может его переиграть. А тот даже не поймет, что его переигрывают. Но это не меняет того факта, что Трамп создает для России мучительную реальность, подрывая привычные формы ее существования на мировом поле.

Учитывая тот факт, что Трамп имеет все шансы остаться в Белом Доме еще на один срок, России предстоит длительная головная боль.

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