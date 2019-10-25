Росіянка померла на курорті в Туреччині після розваг

У Туреччині на курорті Аланії загинула туристка з РФ, яка впала в кому після занять аквааеробікою в готелі.

Про це повідомили "РИА Новости" в посольстві Росії в Анкарі. Проведена операція не змогла врятувати їй життя.

"З жалем змушені повідомити, що 23 жовтня, незважаючи на вжиті медиками заходи, громадянка Росії померла", – повідомили у відомстві.

За словами медиків, у жінки був крововилив у мозок. Тіло росіянки незабаром відправлять на батьківщину.

Жителька Свердловської області приїхала до Аланії з дочкою 6 жовтня. Через два дні вона втратила свідомість після занять аеробікою. З нею трапився інсульт і вона була введена в штучну кому.

Росіянка померла в Туреччині zagranitsa.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Туреччині трапилися кілька трагедій із росіянами. Один з них помер, літаючи на парашуті

Також на турецькому курорті Аланья в басейні готелю Maya World Beach потонула дівчинка з РФ 2013 року народження. Це трапилося через тиждень після того, як в Туреччині трагічно загинула інша дитина. 18 серпня у Бодрумі 12-річну росіянку засмоктало до труби готельного басейну.

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