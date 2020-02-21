Росіянин під "зомбі"-наркотиком відпиляв власну ногу: моторошні фото 18+

У місті Прокоп'євськ у Кемеровській області Росії чоловік прийняв наркотики і відпиляв свою ліву ногу ножівкою.

Як пише Daily Mail, 29-річний хлопець був під "зомбі"-наркотиком спайс і коктейлем знеболюючих.

У мережі з'явилися його фотографії на лікарняному ліжку з відрізаною вище коліна ногою. Медикам вдалося зупинити кровотечу від відкритої рани, проте врятувати кінцівку не вдалося. Сам пацієнт залишився живий, проте потрапив у реанімацію.

У Росії чоловік під спайсом відпиляв собі ногу Антикор

"Перебував у зміненому стані свідомості, під впливом чогось, усі ушкодження собі завдав самостійно – повністю відпиляв, ногу врятувати не вдалося. Зараз йому краще, з реанімації переведений у загальну палату", – розповіло виданню "Сибдепо" джерело в медустанові.

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Росіянин у лікарні з відпиляною ногою Daily Mail

Росіянин у лікарні з відпиляною ногою Daily Mail

Росіянин у лікарні з відпиляною ногою Daily Mail

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Києві молодий хлопець під наркотиками влаштував справжній переполох. Він ліг спати прямо біля входу в чужий будинок і не прокидався, тому небайдужі перехожі подумали, що той помер.

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