Хімія чи гниль? Відразливе відео з м'ясом із Росії викликало суперечки в мережі

У місті Липецьк (Росія) покупець придбав у магазині м'ясо, яке всередині було, ймовірно, наповнене гниллю.

Відповідне відео з'явилося в Twitter (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Як розповів автор кадрів, покупку він зробив в одному з магазинів "М'ясник". "Ось таке ось м'ясо нам продають... Чим воно накачене – незрозуміло", – сказав чоловік.

"Зручно, відразу із соусом", – написав під відео користувач. Коментатори відповіли автору поста, що, швидше за все, йдеться не про "хімію", а про процес гниття.

Ілюстрація. У Липецьку продавали м'ясо з гниллю lamagrad.net

"Це не хімія. Це гній. Відбувається при інфекції, викликаній ін'єкцією препаратів. Їсти не можна, потрібно здати в санепідемстанцію, з точною адресою покупки, щоб люди не отруїлися", – сказано в одному з коментарів.

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

У Китаї коронавірус, в Рашке м'ясо з хімією продають pic.twitter.com/VNgeuU7JMy - МІСТО ГРІХІВ | SIN CITY (@ sincity8512) January 23, 2020

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