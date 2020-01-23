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24 січня • оновлено в 01:58
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Хімія чи гниль? Відразливе відео з м'ясом із Росії викликало суперечки в мережі

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У місті Липецьк (Росія) покупець придбав у магазині м'ясо, яке всередині було, ймовірно, наповнене гниллю.

Відповідне відео з'явилося в Twitter (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Як розповів автор кадрів, покупку він зробив в одному з магазинів "М'ясник". "Ось таке ось м'ясо нам продають... Чим воно накачене – незрозуміло", – сказав чоловік.

"Зручно, відразу із соусом", – написав під відео користувач. Коментатори відповіли автору поста, що, швидше за все, йдеться не про "хімію", а про процес гниття.

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Ілюстрація. У Липецьку продавали м'ясо з гниллю

Ілюстрація. У Липецьку продавали м'ясо з гниллю

lamagrad.net

"Це не хімія. Це гній. Відбувається при інфекції, викликаній ін'єкцією препаратів. Їсти не можна, потрібно здати в санепідемстанцію, з точною адресою покупки, щоб люди не отруїлися", – сказано в одному з коментарів.

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Криму виявили спалахи свинячого і пташиного грипу. До лікарні доставили перших потерпілих від хвороб.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія Липецьк
Теги
Новини Росії видео продукти
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