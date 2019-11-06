Росіяни вимагають замінити владу: з'явилися тривожні для Путіна дані

Майже 60% росіян наразі виступають за рішучі зміни у країні, при цьому їхньою головною умовою є серйозна зміна політичної системи.

Такі дані спільного дослідження Московського центру Карнегі та "Левада-центру", пишуть "Ведомости". За незначні зміни – 31%, а 8% жодних змін не потребують.

При цьому наголошується, що частка росіян, які виступають за рішучі зміни у країні, зросла за останні два роки майже на 20%.

Довіра росіян до влади впала ТАСС

Автори дослідження зазначають, що побажання про зміну влади за два роки стали чіткішими, люди очікують від держави перерозподілу доходів на їхню користь. На думку росіян, дві першочергові необхідні зміни – підвищення зарплат і рівня життя (24%) і зміна уряду, президента (13%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський журналіст Ігор Яковенко заявив, що оприлюднення архівних документів, що стосуються діяльності президента РФ Володимира Путіна за роки його роботи у КДБ, повністю знищить його репутацію.

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