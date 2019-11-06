Головна Новини
6 листопада • оновлено в 11:58
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Росіяни вимагають замінити владу: з'явилися тривожні для Путіна дані

5.2т Читати матеріал російською

Майже 60% росіян наразі виступають за рішучі зміни у країні, при цьому їхньою головною умовою є серйозна зміна політичної системи.

Такі дані спільного дослідження Московського центру Карнегі та "Левада-центру", пишуть "Ведомости". За незначні зміни – 31%, а 8% жодних змін не потребують.

При цьому наголошується, що частка росіян, які виступають за рішучі зміни у країні, зросла за останні два роки майже на 20%.

Новини
"Живуть тут, як у полоні": Шнуров жорстко висловився про росіян і вразив мережу

Довіра росіян до влади впала

Довіра росіян до влади впала

ТАСС

Автори дослідження зазначають, що побажання про зміну влади за два роки стали чіткішими, люди очікують від держави перерозподілу доходів на їхню користь. На думку росіян, дві першочергові необхідні зміни – підвищення зарплат і рівня життя (24%) і зміна уряду, президента (13%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський журналіст Ігор Яковенко заявив, що оприлюднення архівних документів, що стосуються діяльності президента РФ Володимира Путіна за роки його роботи у КДБ, повністю знищить його репутацію.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
7
100
Смішно
6
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мигол Натали
Мигол Натали
левада центр иностранный гент запрещён в Рассии штаб квартира находится в Нидерландах.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Даже и не мечтайте . укропатриоты . глядя на Украину . даже мусульмане в Африке начинают креститься . не дай Бог такое повторить.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А между тем В.В.Путин в честь Дня народного единства присвоил Зеленскому звание генерал-майора юстиции. Поздравляем !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки

ads pixel