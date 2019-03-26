"Росіяни будуть китайцями": в РПЦ напророкували вимирання Росії

Сучасне російське суспільство вимирає і через три десятиліття його просто не буде.

Таку заяву в інтерв'ю "360" зробив голова Патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства і дитинства РПЦ протоієрей Димитрій Смірнов. Він зазначив, що місце росіян займуть представники інших націй.

"Росіяни будуть, але вони будуть китайці, араби. У нас народжуваність має бути такою, як у наших мусульман дорогих. Якщо у більшості чоловіків і жінок одна дитина. Багатодітних — лише 3,5%. Ми спокійнісінько вимираємо. Одна втіха, що Європа раніше (вимре)", — вважає священнослужитель.

Протоієрей додав, що росіяни не хочуть народжувати та виховувати дітей.

"Важко ж діточок зачинати, виношувати, годувати. Набагато краще в офісі сидіти — губки нафарбувала, зачіску собі зробила. Ми самі себе знищуємо: мільйони абортів за рік, розлучення незліченні", — повідомив він.

Смірнов наголосив, що в Росії "у населення абортивна свідомість і антисімейна цивілізація. На його думку, в сучасному суспільстві "діти не сприймаються як щастя, а сприймаються як тягар".

При цьому протоієрей розповів, що росіянам для порятунку треба звертатися до церкви.

Протоієрей Димитрій Смірнов Скріншот

"У нас у парафії народжуваність як у Бангладеш, бо я про це говорю. Ось зараз ми чекаємо на Великдень, коли в одній родині народиться десята дитина", — зазначив представник РПЦ.

Смірнов додав, що у воцерковлених сім'ях буває по сім-вісім дітей, але "це все одно замало". Також священнослужитель поскаржився, що до церкви ходять приблизно 4% росіян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в РПЦ пригрозили Росії вимиранням.

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