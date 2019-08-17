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Росіянам раптово захотіли знизити зарплати: в чому справа

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Міністерство охорони здоров'я Росії запропонувало роботодавцям знизити зарплати для курців.

Про це йдеться в програмі "Зміцнення здоров'я працівників", опублікованій на сайті МОЗ РФ. Такі заходи, як вважають у відомстві, допоможуть у боротьбі зі шкідливою звичкою.

Відзначимо, роботодавцю запропонували визначати, наскільки зменшувати виплати курцям, виходячи з частоти і тривалості перекурів. Крім того, МОЗ порадив компаніям обладнати в офісах зони для фізичних вправ.

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Відомство також запропонувало заборонити куріння на території підприємств, обладнати місця громадського користування детекторами диму і включити в добровільну медичну страховку співробітників допомогу у відмові від куріння.

"У довгостроковій перспективі компанії, які впроваджують корпоративні програми зміцнення здоров'я працівників, потенційно успішніші, більш стійкі й ефективні", – зазначають у МОЗ.

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Ілюстрація

ИноСМИ

Як писав OBOZREVATEL, найпоширеніша зарплата в Росії в місяць становить 23,5 тис. рублів (майже 9 тис грн. – ред), хоча чиновники говорять про цифри вдвічі більші.

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Росія
Теги
економіка зарплата куріння Новини Росії
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