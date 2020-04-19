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20 квітня • оновлено в 02:51
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Росія знову зганьбилася з запуском супутників: знайшлося виправдання

2.4т
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У Росії запуск телекомунікаційних супутників "Експрес-80", а також "Експрес-103" перенесли на чотири місяці.

Як передає КП, гендиректор Роскосмоса Дмитро Рогозін повідомив про необхідність замінити деталі в ракеті-носії "Протон-М".

За його словами, причина полягає в бракові при виготовленні окремих деталей на Усть-Катавскому заводі в Челябінській області.

Путін і Рогозін

Путін і Рогозін

Нова газета

Як писав OBOZREVATEL, Роскосмос напередодні 9 травня запустить ракету "Союз-2.1а", прикрашену гігантською георгіївською стрічкою і радянськими орденами Другої світової війни.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Дмитро Рогозін
Місце
Росія
Тег
Роскосмос
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Да жалко замечательный салют бы был и кусочки георгиевской тряпки по небу летают
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