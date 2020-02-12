Росія визнала, що занехаяла легендарний космодром "Байконур"

Легендарний космодром "Байконур" (Казахстан), який орендує Росія, за 25 років втратив свою колишню міць і перетворився у так званий символ "дружби" з Кремлем.

Таку інформацію своїми заявами підтвердили гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін в ефірі "Радіо КП". "Коли ми вийшли на оренду Байконуру 25 років тому, у нас було близько 19 пускових установок, зараз в робочому стані залишилося три", – сказав він.

При цьому росіяни вперто продовжують створювати ілюзію сильної космічної держави. Рогозін анонсував велику модернізацію космодрому.

"Байконур" "РБК"

"... Щоб могли з 2022 року стартувати ракети Союз-5. Це наша нова розробка, дуже цікава, дуже проста – як автомат Калашникова. Ми між собою називаємо її "олівець". Ми робимо на цю ракету ставку. Вона буде літати з Байконура, в майбутньому, можливо, зі Східного.Вона ж стане основою для створення першого ступеня ракети надважкого класу. І вона ж у майбутньому можливо буде літати з "Морського старту", – похвалився він.

На ділі ж, як пишуть російські ЗМІ, останнім часом на "Байконурі" частіше були провали, ніж перемоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, буквально напередодні стало відомо, що в Росії запуск супутника "Метеор-М" знову відклали на рік нібито через необхідність додаткових випробувань.

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