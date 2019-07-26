Росія випадково визнала використання заборонених бомб у Сирії: фотофакт

Російське Міністерство оборони прокололося на військовій виставці, присвяченій війні у Сирії. Воно виставило як експонат свої касетні бомби, використання яких раніше заперечувало.

Цей факт встановили розслідувачі Conflict Intelligence Team (CITeam). Вони відвідали виставку в московському парку "Патріот" і зафіксували докази російської агресії на фото.

Так, у павільйоні "Експозиція озброєння і військової техніки, які застосовуються під час ведення військових дій у Сирійській Арабській Республіці" були помічені бомбові касети РБК-500 АТ-2,5РТ і РБК-500 ШОАБ-0,5.

Російські касетні бомби Conflict Intelligence Team

Російські касетні бомби Conflict Intelligence Team

Експозиція у "Патріоті" Conflict Intelligence Team

Крім того, Міноборони РФ також включило в експозицію "кустарну установку для напрацювання отруйних речовин". На ній стоїть маркування "Заводу тарних виробів", який розташовується за 50 кілометрів від Москви.

Місце виробництва баків від фейкової "хімлабораторії" Conflict Intelligence Team

Бетономішалка, яку, імовірно, представили як реактор для змішування компонентів хімічної зброї, має заводський номер російською мовою. Вона була випущена у 2013 році. За даними розслідувачів, це вказує на те, що ця лабораторія не захоплена в Сирії, а зроблена в Росії. Крім того, вона непридатна для виробництва хімічної зброї.

Бак від фейкової "хімлабораторії" Conflict Intelligence Team

Бетономішалка, яку Росія намагалася видати за сирійську хімлабораторію Conflict Intelligence Team

Бетономішалка, яку Росія намагалася видати за сирійську хімлабораторію Conflict Intelligence Team

Бетономішалка, яку Росія намагалася видати за сирійську хімлабораторію Conflict Intelligence Team

Зазначимо, що у 2016 році група CITeam опублікувала розслідування про наявність касетних авіабомб в арсеналі російських військ на авіабазі Хмеймім у Сирії. Однак Міноборони країни-агресора всіляко це заперечувало. Їхні "кишенькові" експерти стверджували, що на фотографіях і відеороликах, які фігурують у розслідуванні, нібито зображені не касетні, а осколково-фугасні боєприпаси.

Касетні боєприпаси – це "контейнери", які вибухають у повітрі й розкидають малокаліберні бомби та "суббоєприпаси". Багато з них не спрацьовують і перетворюють навколишній простір на мінне поле. Це призводить до загибелі цивільного населення.

Понад сто країн світу підписали конвенцію, яка забороняє використання касетних бомб. Однак Російська Федерація не підтримала цю ініціативу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео використання бомбардувальником Су-34 ВКС Росії півторатонної бомби КАБ-1500ПР із лазерним наведенням, яка вважається найпотужнішою коригувальною бомбою. Такі боєприпаси застосовували в Сирії.

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