Росія вийшла з тристоронніх консультацій у справі МН17: Нідерланди відреагували
Причиною рішення в РФ назвали поведінку Нідерландів
Там нібито з першого днядотримувалися єдиної версії події
Голландська сторона відповіла, що "глибоко шкодує" про рішення РФ
Росія в четвер, 15 жовтня, вийшла з консультативної групи з з розслідування аварії малазійського літака Boeing рейсу MH17 в Україні, в яку входять Нідерланди і Малайзія.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС країни. Причиною такого рішення назвали поведінку Нідерландів щодо РФ в цій справі.
"Як відомо, в липні Нідерланди подали до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти Росії у зв'язку з катастрофою в 2014 р пасажирського літака Боїнг-777 "Малайзійських авіаліній", – йдеться в повідомленні МЗС.
У РФ розцінили цей крок як "черговий удар по російсько-нідерландським відносинам і демонстрацію Гаагою твердого наміру всупереч здоровому глузду продовжити хибний шлях одностороннього покладання відповідальності за те, що трапилося в небі над Донбасом на Росію".
У МЗС заявили, що Нідерланди з самого першого дня дотримувалися єдиної версії події і просували її як в рамках технічного розслідування Ради з питань безпеки Нідерландів, так і кримінального, яке проводиться Спільною слідчою групою.
"У свою чергу, наша країна спочатку виступала за проведення повного, ретельного і всебічного розслідування відповідно до положень резолюції РБ ООН 2166, неодноразово вказувала на недоліки в розслідуваннях авіакатастрофи, відзначала їх невідповідність критеріям, що містяться в резолюції", – додали в МЗС Росії.
У Нідерландах відповіли, що "глибоко жалкують" про рішення Росії не брати участь в тристоронніх консультаціях по MH17.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Внаслідок аварії загинули 298 осіб, які перебували на борту.
Водночас на судовий процес не з'явився жоден підозрюваний. Йдеться про росіян Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна та Олега Пулатова, а також про українця Леоніда Харченка.
Сторона обвинувачення у справі про катастрофу малайзійського Boeing МН17 заявила, ніби має докази, що лайнер був збитий із російської установки "Бук".
Характерно, що ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) рознервувався, коли йому зателефонував журналіст ВВС Стів Розенберг і почав запитувати, хто збив Boeing.
У Гаазі напередодні суду щодо катастрофи рейсу МН17 родичі загиблих влаштували мовчазний протест перед посольством Росії, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії.
Перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії, генерал-полковник Андрій Бурлака може виявитися одним із головних фігурантів справи про авіакатастрофу Boeing 777 МН17, збитого на Донбасі 2014 року.
Європейський Союз закликав Росію визнати свою причетність до збитого літака авіакомпанії Malaysia Airlines.