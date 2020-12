Напередодні Другої світової війни ближче до нацистської Німеччини, ніж СРСР, була лише фашистська Італія, але інтереси і амбіції двох гравців зіткнулися в кривавому протистоянні, що забрало десятки мільйонів життів. Тим часом, генетично-історична слабкість Москви до націоналізму і найвищого прояву людиноненависницької ідеології – нацизму, нікуди не зникли.

Нинішня ідеологія в РФ являє собою не що інше, як гіпертрофований симбіоз православ'я, комунізму і... нацизму. А тому, що дивного в тому, що в Москві на найвищому рівні приймають вже не тільки терористичні організації, Талібан, і сепаратистів з усього світу на конференціях типу "Діалог націй. Право народів на самовизначення і побудову багатополярного світу", але і політичні партії, які сповідують ультраправі погляди.

Як відомо, на цьому тижні відбулася зустріч представників німецької партії "Альтернатива для Німеччини", яка за ступенем скандалів пов'язаних з її членами, цілком може бути перейменована в "Ганьба Німеччині", з главою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Зустріч проходила в готелі "Метрополь", за випадковим збігом, в тому самому готелі, де в жовтні 2018 року був зроблений аудіозапис зустрічі представників російської військової розвідки і італійських політиків з партії "Ліга Півночі". Цей запис підтвердив факт фінансування італійської партії Москвою, за рахунок нафтових угод з італійською компанією Eni і отриманих завдяки знижкам на них десятків мільйонів.

До слова сказати, у АДГ аналогічна репутація, як і у "Ліги Півночі" – партії, що знаходиться на утриманні Росії. Візит же в Москву співголови "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хрупалли і експерта партії з питань зовнішньої політики Арміна-Паулюса Хампель явно проводився не для "відкриття нової глави у відносинах Росії і Німеччини", як заявили політики, а саме для узгодження фінансових питань.

Характерно, що візит певної європейської політичної сили в Москву пройшов під акомпанемент чергового скандалу з отруєнням, а саме – спроби отруєння Олексія Навального. Тобто, на тлі збереженої незмінною традицією російських спецслужб усувати неугодних шляхом отруєння, європейські політики, країна яких, Німеччина, стала порятунком для Навального, тиснуть руки з Лавровим в Метрополі?

Хоча чому дивуватися, адже представник партії АДГ Бьорн Хокей вважає пам'ятники "Холокосту" ганьбою, а засновник "Альтернативи для Німеччини" – Гауланд, закликає пишатися успіхами солдатів Вермахту в Першій і Другій світових війнах. А ви про якісь отруєння!

З іншого боку, аналогічний прояв лицемірства має місце бути і в самій Росії, де буквально днями поховали терориста Абдулаха Анзорова, який відрізав голову французькому вчителю. Поховали з почестями, повністю проігнорувавши його злочин.

І якщо вже згадали про Францію, то не варто забувати про те, що в цій країні давно вже в інтересах РФ діє ультраправі сили з "Національного об'єднання" (в минулому "Національний фронт") Марін Ле Пен, які посилили свої позиції за допомогою протестів "жовтих жилетів". Причому, Марін Ле Пен, на відміну від "Ліги півночі" і "Альтернативи для Німеччини", навіть не приховує, що спонсорується за рахунок РФ.

І ось що це, якщо не формування в Європі нової неонацистської коаліції, під патронатом Російської Федерації? Адже в 2021 році в Німеччині, а у 2022-му у Франції стартують вибори, втручання в які російської агентури буде безсумнівним. Втручання на всіх рівнях, від фінансування маріонеткових партій, до прямого втручання у виборчий процес, як неодноразово це вже практикувалося.

І як тут не згадати знамениту фразу американського політичного діяча Хьюї Лонга, яку помилково приписують Вінстону Черчиллю: "When Fascism comes to America, it will anti-Fascism!", у нас більш відому в інтерпретації: "Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами".

