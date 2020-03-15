Росія скасувала всі потяги в Україну, Молдову і Латвію через коронавірус

Росія з вівторка, 17 березня, вирішила призупинити залізничне сполучення з Україною і Молдовою в зв'язку з поширенням у світі коронавірусу.

Про це повідомляється в неділю, 15 березня, на сайті "Российских железных дорог". Скасування потягів тимчасове, проте дата відновлення руху поки невідома. Пасажирам пообіцяли повернути гроші за квитки.

Відзначається, що скасування пов'язане з рішенням Києва і Кишинева про закриття залізничного руху для попередження поширення коронавірусної інфекції.

Незабаром стало відомо про припинення залізничного сполучення і з Латвією.

Росія скасувала всі поїзди в Україну і Молдову через коронавірус Слово і Діло

Які потяги скасовуються

Призупинено рух рейсів №65/66 Москва – Кишинів, №5/6 Москва – Київ, №23/24 Москва – Одеса, № 61/62 Москва – Миколаїв, включаючи вагони Херсон-Москва, №73/74 Москва – Львів, включаючи причіпні вагони Хмельницький-Москва, № 95/96 Москва – Кривий Ріг, включаючи вагони Полтава – Москва, Дніпро-Москва, №53/54 С.Петербург – Київ, включаючи безпересадкові вагони Харків – Санкт-Петербург.

Також скасування стосується потягів №47/48 Москва – Кишинів, №341/342 Москва – Кишинів, №361/362 Санкт-Петербург – Кишинів, №369/370 Баку – Київ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в зв'язку з припиненням пасажирського залізничного сполучення з Польщею "Укзалізниця" скасувала курсування 5 поїздів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.