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15 березня • оновлено в 11:19
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Росія скасувала всі потяги в Україну, Молдову і Латвію через коронавірус

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Росія з вівторка, 17 березня, вирішила призупинити залізничне сполучення з Україною і Молдовою в зв'язку з поширенням у світі коронавірусу.

Про це повідомляється в неділю, 15 березня, на сайті "Российских железных дорог". Скасування потягів тимчасове, проте дата відновлення руху поки невідома. Пасажирам пообіцяли повернути гроші за квитки.

Відзначається, що скасування пов'язане з рішенням Києва і Кишинева про закриття залізничного руху для попередження поширення коронавірусної інфекції.

Незабаром стало відомо про припинення залізничного сполучення і з Латвією.

Росія скасувала всі поїзди в Україну і Молдову через коронавірус

Росія скасувала всі поїзди в Україну і Молдову через коронавірус

Слово і Діло

Які потяги скасовуються

Призупинено рух рейсів №65/66 Москва – Кишинів, №5/6 Москва – Київ, №23/24 Москва – Одеса, № 61/62 Москва – Миколаїв, включаючи вагони Херсон-Москва, №73/74 Москва – Львів, включаючи причіпні вагони Хмельницький-Москва, № 95/96 Москва – Кривий Ріг, включаючи вагони Полтава – Москва, Дніпро-Москва, №53/54 С.Петербург – Київ, включаючи безпересадкові вагони Харків – Санкт-Петербург.

Також скасування стосується потягів №47/48 Москва – Кишинів, №341/342 Москва – Кишинів, №361/362 Санкт-Петербург – Кишинів, №369/370 Баку – Київ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в зв'язку з припиненням пасажирського залізничного сполучення з Польщею "Укзалізниця" скасувала курсування 5 поїздів.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Теги
Новини Росії карантин
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
В России нет поездов на Украину и в Молдову. Как их можно отменить?
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Gordon Yury
Gordon Yury
Ahoh Yuzz38, нет и хорошо! И не надо открывать эти направления!
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Ну ще,,карачун гастерам
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Gordon Yury
Gordon Yury
Фахрутдинов Исмаил, дурачок, гастарбайтеры едут в эрэфию из "обласканных" вами дамбаса и крыма... И тебе их не жалко? А ведь они надеялись на вас - думали, что вы их вместе с собой в рай возьмете!
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сибирский ватник
сибирский ватник
Че хотят то и делают,Совсем агрессор распоясался
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