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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Росія раптово захотіла діалогу з Україною

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Росія раптово захотіла вести діалог із парламентом України. Водночас вибори до Верховної Ради в Раді Федерації вважають такими, які не відповідали міжнародним нормам.

Із заявою виступила голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, передає "РИА Новости". Вона додала, що президент України Володимир Зеленський отримав аванс довіри у народу.

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Також Матвієнко заявила, що після виборів у Раду з'явилися підстави для оптимізму в російсько-українських відносинах.

Росія проти України

Росія проти України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що він зможе знайти спільну мову з главою Росії Володимиром Путіним.

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Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019 Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
А где в статье подтверждение того, что Россия хочет разговаривать с Украиной? Пока что только Зе высказался, что "он сможет найти общий язык с главой России Владимиром Путиным", на что получил красноречивое молчание из Кремля. Парни из Обоза, завязывайте вы с травкой, а то совсем с реальностью связь потеряете...
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Русский Крымчанин, это не травка, это Петины конфетки.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
никакого диалога с выплядками окупантами быть не может! Путин убил в Боинге 298 человек и 80 из них Дети!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кожедуб ruslan, Он тебе еще и мозок убил, МАНДАйнутый манкурт?
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Я так и думал, что рашка ещё приползет к нам на коленях пощады просить. Вот и настал этот день! Никогда никогда никогда! Не забудем не простим. Мучайтесь теперь без нашего сала!
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Хорошо Хорошо, я так понимаю, что это была самоирония. Потому что иначе - это редкий идиотизм.
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