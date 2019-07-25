Росія раптово захотіла діалогу з Україною

Росія раптово захотіла вести діалог із парламентом України. Водночас вибори до Верховної Ради в Раді Федерації вважають такими, які не відповідали міжнародним нормам.

Із заявою виступила голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, передає "РИА Новости". Вона додала, що президент України Володимир Зеленський отримав аванс довіри у народу.

Також Матвієнко заявила, що після виборів у Раду з'явилися підстави для оптимізму в російсько-українських відносинах.

Росія проти України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що він зможе знайти спільну мову з главою Росії Володимиром Путіним.

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