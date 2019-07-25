Росія раптово захотіла діалогу з Україною

Росія раптово захотіла вести діалог із парламентом України. Водночас вибори до Верховної Ради в Раді Федерації вважають такими, які не відповідали міжнародним нормам.
Із заявою виступила голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, передає "РИА Новости". Вона додала, що президент України Володимир Зеленський отримав аванс довіри у народу.
Також Матвієнко заявила, що після виборів у Раду з'явилися підстави для оптимізму в російсько-українських відносинах.
Росія проти України
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що він зможе знайти спільну мову з главою Росії Володимиром Путіним.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.