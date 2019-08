Росія приховує дані про викид радіації після вибуху ракети? ЗМІ забили на сполох

Дві російські станції ядерного моніторингу припинили передавати дані про радіаційний фон через два дні після вибуху ракетного двигуна на військовому полігоні в Архангельській області 8 серпня.

Про це з посиланням на електронний лист виконавчого секретаря Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Лассани Зербо, написала The Wall Street Journal.

Нагадаємо, що за офіційною інформацією російської сторони, вибух на полігоні стався під час випробування рідинного реактивного двигуна. Загинули семеро людей, в тому числі п'ятеро цивільних фахівців компанії "Росатом". Ще п'ятеро перебувають на лікуванні в Москві в державному біофізичної центрі. Там же на обстеженні знаходяться лікарі з міста Северодвінськ, які першими надавали допомогу постраждалим.

За даними ЗМІ, чотири лікарі, двоє з яких займають керівні посади в архангельській лікарні, і медичний працівник на умовах анонімності скаржились на підвищену увагу з боку російських спецслужб.

За їх словами, троє постраждалих були доставлені в лікарню близько 16:30 8 серпня оголеними і загорнутими в прозорі пластикові пакети. Вони були у важкому стані. Єдине, про що знали медики на момент госпіталізації, було те, що близько полудня стався вибух на прилеглому військовому полігоні.

Через 5 днів після події, 13 серпня, президент США Дональд Трамп, посилаючись на дані американських розвідслужб, заявив, що вибух в Архангельській області стався під час випробувань новітньої російської крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою SSC-X-9 Skyfall. У Росії її називають 9М730 "Буревісник".

"Проблеми з комунікацією і передачею даних про рівень радіаційного поля з російської сторони виникли через два дня з моменту інциденту. Ми зв'язувалися зі станціями в Дубні і Кірові відразу після збою, але російські чиновники говорили, що у них" проблеми з мережею і зв'язком". Очікуємо подальших звітів, коли станції або системи зв'язку будуть повністю відновлені", – написав у своєму листі Лассина Зербо.

У своєму Twitter він показав зображення, де чітко помітний підвищений радіоактивний фон над територією Архангельської області. Його джерелом стала локація у села Ненокса, що поруч з військовим полігоном. Кадри демонструють поширення цього явища далеко за межі Росії: за 11 днів з моменту катастрофи радіоактивна хвиля перетнула всю Росію і пішла в країни південної Азії, а також торкнулася південний схід Європи.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls