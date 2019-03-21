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"Росія поглине Білорусь": у Кремлі придумали, як Путіну зберегти владу

2.3тЧитати матеріал російською

У Росії вже розглядають варіанти, які допоможуть нинішньому президенту Росії Володимиру Путіну якомога довше залишатися при владі.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням одразу на три джерела. Відповідно до одного зі сценаріїв, Росія може поглинути Білорусь, а нову державу очолить Путін.

Це дасть йому можливість обійти конституційні обмеження щодо кількості президентських термінів.

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Також у Кремлі обговорювали сценарій, ідентичний до того, який відбувається в Казахстані, вважає політолог і колишній співробітник адміністрації президента Андрій Колядин.

"Сценарій Назарбаєва може задовольнити політичну еліту, яка хоче мати арбітра, котрий може вплинути на процес після вступу на посаду наступника", — сказав він.

Крім того, в Кремлі вважають, що Путін може передати ключові президентські повноваження раді безпеки або консультативному органу під назвою Державна рада, які він зараз очолює, а потім використовувати їх для здійснення впливу після відходу з Кремля.

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог Володимир Пастухов заявив, що режим чинного президента Росії Володимира Путіна протримається не пізніше, ніж до 2024 року.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Такой редкостный бред.
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