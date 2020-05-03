Росія побила власний антирекорд щодо коронавірусу

У Росії був зафіксований антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу – за добу в країні підтвердили +10 633 діагнозів COVID-19.
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Такі дані станом на 3 травня наведені проєктом стопкоронавирус.рф. За день у Російській Федерації від нової інфекції померли 58 осіб.
Коронавірус у РФ
Колаж
У Москві за день підтвердили 5 948 нових випадків і 34 летальних, одужали 655 осіб.
Всього в Росії з початку епідемії виявили 134 687 інфікованих COVID-19, померли 1 280, видужали – 16 639 пацієнтів.
стопкоронавирус.рф
Топ-5 регіонів за кількістю інфікованих
стопкоронавирус.рф
Карта поширення хвороби
стопкоронавирус.рф
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії тим часом зафіксований найнижчий показник смертності від коронавірусу з 18 березня – 164 летальних випадки. Статистика показує, що пандемія йде на спад.
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