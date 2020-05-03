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3 травня • оновлено в 23:13
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Росія побила власний антирекорд щодо коронавірусу

19.3т
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У Росії був зафіксований антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу – за добу в країні підтвердили +10 633 діагнозів COVID-19.

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Такі дані станом на 3 травня наведені проєктом стопкоронавирус.рф. За день у Російській Федерації від нової інфекції померли 58 осіб.

Коронавірус у РФ

Коронавірус у РФ

Колаж

У Москві за день підтвердили 5 948 нових випадків і 34 летальних, одужали 655 осіб.

Всього в Росії з початку епідемії виявили 134 687 інфікованих COVID-19, померли 1 280, видужали – 16 639 пацієнтів.

Росія побила власний антирекорд щодо коронавірусу

стопкоронавирус.рф

Топ-5 регіонів за кількістю інфікованих

Топ-5 регіонів за кількістю інфікованих

стопкоронавирус.рф

Карта поширення хвороби

Карта поширення хвороби

стопкоронавирус.рф

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії тим часом зафіксований найнижчий показник смертності від коронавірусу з 18 березня – 164 летальних випадки. Статистика показує, що пандемія йде на спад.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Теги
Новини Росії інфекція хвороба вірус
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Орлова Наталья
Орлова Наталья
Россия -мать вирусов ! Там где ковид зародился,там и помрет ,со своими родителями! Аминь!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ниже очередной росеянын "выдвигает версию" такой метаморфозы, случившейся с росеей! От это анAллитик! Дядя - не ты ли тут верещал, шо потерпевший - про вЯликую росейскую нОуку, изобретшую тесты, лечение и вакцину от короны? И про то, шо вы, твари, могли бы "поделиться" с Украиной всем этим "добром"? Вот только Украина вас регулярно посылает в жЁппу с вашими "достижениями"! А теперь, оказывается, паРаха ЗАКУПИЛА БОЛЬШЕ тестов!)))
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Да просто больше тестов закупили.
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