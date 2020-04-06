Росія "перемогла" коронавірус: у мережі з'явилося "епічне" відео

В інтернеті з'явилося відео, на якому росіяни похилого віку спалюють макет молекули коронавірусу.

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Кадри опублікував у Twitter блогер Vitauskas (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Ніхто не вірив, а вони змогли! Як провідні російські вірусологи коронавірус перемагали. У дурдомі без змін", – прокоментував ролик блогер.

Автор, який записав відео, запитує у людей: "Це коронавірус? Що ви з ним будете робити?". "Спалювати будемо його", – відповідають йому.

"Вся країна з нетерпінням чекає ваших дій, товариші", – додав коментатор.

Ніхто не вірив, а вони змогли! Як провідні російські вірусологи коронавірус перемагали. У дурдомі без змін 😁 pic.twitter.com/WxnlyErKpg - Մ ιtαuskαs на карантині 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) April 6, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасником програми "Прямий ефір" з Андрієм Малаховим на російському телеканалі "Росія 1" став "коронавірус". Його зображала людина, одягнена в костюм COVID-19. Ця ідея викликала неоднозначну реакцію в мережі.

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