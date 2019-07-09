"Россия 1" запросила українців до Москви: Гай вказав на "спецоперацію" Кремля

Запрошення українських журналістів до Москви для участі в ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 1" як альтернатива скасованому телемосту — елемент інформаційно-психологічної операції.

"Одне із завдань Росії під час цієї війни — продемонструвати світовій спільноті і громадянам територій, в яких вона зацікавлена, зокрема і українцям, що вони не є суб'єктом конфлікту", — сказав OBOZREVATEL офіцер запасу, волонтер, журналіст Мирослав Гай.

За його словами, з цією метою на окуповані території України запрошуються артисти, іноземні представники та журналісти "для демонстрації того, що там війни немає або що це громадянський конфлікт". Водночас у Росію також запрошуються світові діячі культури, актори, режисери. При цьому "на кожному з федеральних телеканалів присутній персонаж — негарний українець, якого використовують для биття".

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі телеканалу "Россия 1" VistaNews.ru

"Але цього разу вони хочуть запросити українців, щоб показати: подивіться, у нас чудові відносини, ці українці готові миритися, вони нормальні. А ті, які палять фаєри під NewsOne — бандерівці, фашисти, нацисти, яких взагалі треба знищити", — зазначив офіцер.

Він переконаний в тому, що на ефір у Москві будуть запрошені "правильні українці". "І треба буде дивитися, хто туди поїде. Це дуже важливий індикатор".

Водночас Гай нагадав про те, що на останньому засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ депутат Держдуми, космонавт Олена Сєрова заявила, що, перебуваючи у 2014 році на борту МКС, бачила на власні очі, як українська армія обстрілює окупований Донбас.

"Тобто з одного боку в Росії намагаються продемонструвати бажання телемостів і переговорів, а з іншого — готують військову інфраструктуру і заявляють на міжнародних майданчиках, що Україна — агресор", — зробив висновок офіцер.

"Ця тактика свідчить про те, що агресія буде розширена", — спрогнозував він.

Як писав OBOZREVATEL, телеміст із Росією, запланований на телеканалі NewsOne на 12 липня, був скасований. Після цього рішення надійшла пропозиція від російського пропагандистського телеканалу "Россия 1": на ту саму дату вони запрошують до Москви на ефір українських журналістів "для розмови".

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